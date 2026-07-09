Maroc-France : Un choc entre amis en quart de finale du Mondial (médias français)

« Retrouvailles si particulières », « un duel et un lien singuliers », « Une affiche pour marquer l’histoire »…Les médias français de ce jeudi rivalisent de commentaires pour décrire le caractère spécifique du match de prestige prévu, jeudi soir, entre les Lions de l’Atlas et les Bleus en quart de finale de la Coupe du monde.

« Ce sera un duel sportif de haute volée entre deux pays intimement liés par une histoire commune ainsi que par des liens familiaux, économiques et culturels indéfectibles », écrit le quotidien « Le Progrès » qui insiste sur la forte portée symbolique de la rencontre.

D’après l’éditorialiste du journal, près de deux millions de personnes en France ont une relation particulière avec le Royaume puisqu’elles sont marocaines, binationales ou d’origine marocaine.

« Un choc entre amis à la Coupe du monde », titre « Radio France », relevant qu’au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre met en lumière les parcours croisés et les liens forts entre les joueurs des deux sélections, notamment entre les deux capitaines Mbappé et Hakimi.

« Ce France-Maroc, c’est un match entre amis, entre frères quasiment avec forcément un déçu à la fin de la rencontre. Ils se sont croisés pour la plupart dans le championnat de France ou dans leurs clubs respectifs », écrit le média, citant l’amitié forte qu’entretiennent les capitaines des deux équipes.

Le journal sportif « L’Equipe » s’intéresse justement à « ce lien d’amitié à toute épreuve » entre les stars Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, « une relation spéciale qui résiste à l’épreuve du terrain extrasportif ».

« Le capitaine des Bleus a rejoint le Real Madrid en 2024, mais il ne s’est jamais éloigné de son ancien partenaire, redevenu un adversaire en demi-finales de Coupe du monde des clubs », note le quotidien, soulignant que les deux joueurs fréquentent les mêmes altitudes et sont habitués à se croiser.

Sous le titre « Entre la France et le Maroc, tout a changé depuis le Mondial 2022 », « Le Parisien » estime que sur le rectangle vert, les accolades chaleureuses seront, sauf surprise, encore une fois au rendez-vous.

« Cette fois-ci, la France affronte un pays allié quatre ans après la demi-finale qui a opposé les deux équipes lors du Mondial du Qatar », ajoute la publication tout en mettant en valeur les perspectives prometteuses des relations bilatérales dans les divers domaines.

« Le Figaro » s’intéresse, quant à lui, à l’ambiance festive déclenchée par les supporters des deux équipes à Boston quelques heures avant le choc de jeudi soir, soulignant que « de part et d’autre, les fans ont déjà investi la ville américaine et donné le ton avant l’un des matches les plus attendus de la compétition ».

Les hommes de Didier Descamps, poursuit le quotidien, rentrent cette fois dans le vif du sujet à un véritable test, plus que sur les deux derniers matchs et le premier tour de la compétition.

Le quotidien marseillais « La Provence » y voit des « retrouvailles entre vieux amis en quart de finale, entre des Bleus plus brillants mais des Lions de l’Atlas qui ont changé de statut ».

« Ce quart de finale promet d’être une rencontre de haute facture pour un seul ticket vers le dernier carré de la plus importante compétition du football mondial », résume le journal, affirmant que dans pareilles circonstances, la communauté marocaine en France témoigne de ses liens constamment forts avec le pays d’origine.