Quarts de finale-France-Maroc: les forces de l’ordre françaises en alerte

Les forces de l’ordre françaises seront particulièrement vigilantes,ce jeudi 9 juillet, lors du match de football opposant au stade de Boston la France au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Selon une note des Renseignements territoriaux consultée par Le Parisien.

Bien que la rencontre soit programmée à 22 heures, les autorités redoutent déjà des incidents. Dans une note transmise le mercredi 8 juillet, les Renseignements territoriaux insistent sur la nécessité d’une vigilance renforcée.

Le Parisien rapporte que cette attention est justifiée par « le caractère éliminatoire » du match ainsi que par l’enjeu d’une qualification pour la demi-finale.

Le risque serait d’autant plus élevé en cas de victoire du Maroc, en raison « de l’importance symbolique d’une telle qualification ».

La note mentionne également une bataille numérique intense entre supporters des deux pays, avec de nombreuses publications en ligne qui annoncent un possible « chaos » sur le territoire national.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, avait déjà demandé aux préfets ainsi qu’à toutes les forces de l’ordre de renforcer leurs dispositifs de sécurité en prévision des prochains matchs de la Coupe du monde. « Aucun débordement ne devra être toléré », a-t-il souligné, comme rapporté par l’AFP.