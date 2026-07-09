Le Maroc et la France se préparent à une rencontre de haut niveau qui se tiendra les 15 et 16 juillet 2026 à Rabat, marquant une étape importante dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Présidée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, une délégation d’une dizaine de ministres français sera présente avec au menu un programme dense en vue d’une visite royale du Roi Mohammed VI à Paris à l’automne 2026.

Sébastien Lecornu au Maroc les 15 et 16 juillet en perspective de la visite royale à Paris

La délégation française est notamment composée de Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, Catherine Vautrin, ministre de la Défense, Roland Lescure, ministre de l’Economie), Catherine Pégard , ministre de la Culture et Nicolas Forissier, ministre du Commerce extérieur. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sera retenu à Paris où il doit défendre l’important projet de loi sur la justice criminelle.

Cette RHN vise à approfondir la coopération économique, sécuritaire, culturelle et énergétique entre les deux pays, tout en établissant un cadre formel solide à travers un traité d’amitié, préfigurant une nouvelle étape dans les relations franco-marocaines.

Rabat t Paris collaborent étroitement pour poser les bases de ce traité qui sera officialisé lors de la rencontre entre les deux chefs d’État, le Roi Mohammed VI et le président Macron.

Plusieurs axes majeurs structureront cette coopération bilatérale :

– Interconnexion électrique : Un appel d’offres sera lancé pour la réalisation d’un câble sous-marin reliant Nador à Marseille. Ce projet d’énergie verte mobilise des acteurs internationaux, notamment la compagnie australienne Fortescue et l’entreprise française Elemental Power.

– Défense et sécurité : La France et le Maroc souhaitent renforcer leur coopération militaire. Selon Middle East Online, le Maroc projetterait d’acquérir des rafales F4. Sur le plan sécuritaire, les services des deux doivent intensifier leur collaboration, notamment en perspective de la Coupe du monde de football 2030, qui se tiendra au Maroc.

– Culture et francophonie : Les deux pays souhaitent dynamiser la promotion de la langue française et soutenir le secteur culturel, qu’il s’agisse de l’industrie du jeu vidéo, du cinéma ou de l’enseignement supérieur. La question de la place des écoles françaises au Maroc, récemment sujette à polémique, sera également abordée.

Un autre sujet sensible concerne le projet de développement d’une industrie nucléaire civile au Maroc. Soutenu par la France, ce projet s’appuiera sur les petits réacteurs modulaires (SMR) et s’inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance marocaine aux énergies fossiles importées, en complément des sources renouvelables déjà exploitées comme le solaire et l’éolien.