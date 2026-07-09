Canicule: Météo-France place 72 départements en vigilance orange

Une vague de chaleur traverse la France, conduisant Météo-France à placer 72 départements en vigilance orange. Les températures oscillent entre 35 et 40°C et amorcent un déplacement vers le nord et l’est du pays. Ces conditions météorologiques entraînent un risque accru d’incendies, marqués par 325 départs de feu recensés mercredi et la destruction de 5 000 hectares dans les Pyrénées-Orientales.

Météo-France a placé jeudi 72 départements en vigilance orange en raison d’un épisode de canicule. Les températures sur le territoire varient de 35 à 40°C. Les relevés indiquent que ce seuil maximal sera dépassé à proximité des côtes du Languedoc-Roussillon. L’agence météorologique prévoit une progression de ces fortes chaleurs vers le nord et l’est, indiquant une extension probable de la vigilance orange à la région Grand-Est.

Cette situation météorologique est causée par un anticyclone stationné sur le proche Atlantique. Selon le météorologue Adrien Thomas, cité par La Chaîne Météo, ce phénomène repousse les perturbations et installe un temps sec, succédant à la vague de chaleur recensée en juin. Mardi, 67 records mensuels de températures ont été battus dans la moitié sud du pays. Une température de 43°C a été mesurée mercredi dans le département de l’Hérault. Ce pic de chaleur migrera vers le nord-est au cours du week-end.

Ces conditions climatiques impactent la végétation. Jeudi, 54 départements présentent un niveau de danger de feux de forêts classé de « élevé » à « très élevé » par Météo-France. Dans le département des Pyrénées-Orientales, des incendies ont détruit près de 5 000 hectares. La situation sur cette zone n’est pas encore stabilisée.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré que plus de 325 départs de feu ont été comptabilisés mercredi sur l’ensemble du territoire national. Il a formellement demandé aux préfets de faciliter les procédures de mobilisation des pompiers volontaires.