L’Espagne, sans but encaissé, affronte la Belgique pour une place en demi-finale

L’Espagne et la Belgique s’affrontent vendredi à Los Angeles dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. La sélection espagnole aborde cette rencontre avec la particularité de n’avoir concédé aucun but depuis le début du tournoi. L’équipe belge, qui a opéré de nombreuses rotations dans ses compositions de départ sous la direction de Rudi Garcia, atteint ce stade après des victoires face au Sénégal et aux États-Unis.

Le match de quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant l’Espagne à la Belgique est programmé ce vendredi à 12h00 (19h00 GMT) à Los Angeles.

L’équipe d’Espagne se présente à cette étape de la compétition avec un bilan défensif vierge. Le gardien titulaire, Unai Simon, a concédé six tirs cadrés sur l’ensemble des cinq matchs disputés. Le gardien remplaçant, Joan Garcia, a souligné l’efficacité de la structure défensive et du travail d’interception mis en place par la sélection.

En termes de résultats, l’Espagne a éliminé le Portugal (1-0) lors du tour précédent grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel. En seizièmes de finale, la sélection s’était imposée face à l’Autriche (3-0). L’attaquant Lamine Yamal, blessé au début du tournoi, a inscrit un but jusqu’à présent. L’Espagne n’avait plus dépassé le stade des huitièmes de finale depuis son titre obtenu en 2010.

De son côté, la Belgique a enregistré deux matchs nuls et trois victoires dans la compétition. Les joueurs belges ont franchi les seizièmes de finale en battant le Sénégal (3-2), puis les huitièmes de finale face aux États-Unis (4-1). Le sélectionneur Rudi Garcia a utilisé dix-huit joueurs différents en tant que titulaires. Lors du match précédent contre les États-Unis, Kevin De Bruyne n’a pas participé à la rencontre. Romelu Lukaku comptabilise trois buts inscrits en tant que remplaçant. Le tournoi de l’équipe belge a également été marqué par des échanges verbaux entre les joueurs sur le terrain lors des rencontres contre l’Iran et le Sénégal.

Le gardien de but belge, Thibaut Courtois, a comparé cette rencontre au quart de finale de l’édition 2018 remporté par la Belgique face au Brésil (2-1). Le défenseur Diego Moreira a indiqué que la préparation du match incluait la mise en place d’un système de contre-pressing pour répondre à la possession de balle de l’équipe espagnole.