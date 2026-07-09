Organisation d’une caravane médicale dans deux établissements pénitentiaires de Casablanca

La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a mené mercredi une caravane médicale pluridisciplinaire à Casablanca. Cette opération, réalisée en partenariat avec plusieurs entités publiques et associatives, a fourni des consultations, des dépistages et des traitements dans plus de 15 spécialités à 470 pensionnaires de la prison locale Aïn Sbaâ 2 et du Centre de Réforme et de Rééducation.

Une caravane médicale pluridisciplinaire s’est déroulée mercredi à Casablanca au bénéfice des pensionnaires de la prison locale Aïn Sbaâ 2 et du Centre de Réforme et de Rééducation. Cette action a été organisée par la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), en association avec la préfecture d’arrondissements d’Aïn Sbaâ-Hay Mohammadi, la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et le Croissant Rouge.

Le dispositif intégrait une unité médicale mobile de dépistage et une équipe couvrant plus de 15 spécialités médicales. Au total, plus de 470 détenus ont reçu des consultations, des examens et des médicaments. Les soins dispensés concernaient la médecine générale, la gastro-entérologie, l’endocrinologie, la diabétologie, la pneumologie, l’ORL, la dermatologie, la psychiatrie, l’addictologie, la médecine dentaire, l’ophtalmologie et l’optométrie.

Le directeur du Centre de Réforme et de Rééducation d’Aïn Sbaâ, Mohcine Arfoune, a déclaré que cette démarche s’intègre dans le cadre du développement de l’offre de soins et de la détection précoce des pathologies en milieu carcéral. Le délégué du ministère de la Santé, Abdelaziz Wahid, a précisé qu’un suivi médical postérieur sera appliqué à certains patients et a rappelé la mise en œuvre d’un programme permanent entre son ministère et la DGAPR.

La coordinatrice régionale de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, Hada Bekkach, a détaillé la composition du public bénéficiaire. L’opération a ciblé des mineurs du Centre de Réforme ainsi que des détenus adultes de la prison Aïn Sbaâ 2 arrivant en fin de peine. Ces derniers suivent actuellement le programme de préparation à la réinsertion, qui comprend des formations professionnelles et des cursus d’enseignement secondaire et supérieur.