Bruxelles : au moins deux morts dans l’incendie d’un chantier

Au moins deux personnes sont mortes mardi dans un incendie qui s’est déclaré sur le chantier de la tour Oxy, à Bruxelles, où plus de 200 ouvriers travaillaient. Plusieurs corps retrouvés dans une cage d’ascenseur n’ont pas encore été identifiés, et six ouvriers restaient injoignables en milieu d’après-midi.

Des corps retrouvés dans un ascenseur

Au moins deux personnes sont décédées mardi à Bruxelles dans un incendie qui s’est déclaré dans une tour de logements actuellement en rénovation, où travaillaient plus de 200 ouvriers, ont indiqué les autorités locales.

Plusieurs ouvriers se sont retrouvés coincés dans un ascenseur au moment où le sinistre se propageait via la cage d’ascenseur, selon les premiers éléments. Les secours n’avaient pas encore pu dégager le groupe en milieu d’après-midi, mais ont pu observer à l’intérieur de la cabine plusieurs corps de personnes décédées, a expliqué aux médias Brecht Speybrouck, auditeur du travail de Bruxelles. « On a trouvé des corps mais combien on ne peut pas dire (…) certainement deux, peut-être trois », a-t-il affirmé.

Six ouvriers injoignables

Brecht Speybrouck a aussi souligné que six ouvriers présents dans la matinée sur le chantier n’avaient pu être contactés dans l’après-midi. Les corps retrouvés, toujours non identifiés, pourraient être ceux de certains « disparus ».

Un feu parti du deuxième étage

Les pompiers ont été appelés peu avant 8h00 pour un feu à l’origine indéterminée s’étant déclaré au deuxième étage du bâtiment, connu à Bruxelles comme la tour Oxy, en plein centre-ville. L’incendie s’est propagé au premier étage ainsi qu’au deuxième sous-sol par le biais d’au moins une cage d’ascenseur, a précisé à l’AFP un porte-parole des pompiers.

Le feu était éteint en début d’après-midi, mais la protection civile a été appelée en renfort pour tenter de dégager les victimes prises au piège. « Tous les étages ne sont pas encore accessibles », a dit à l’AFP un porte-parole du bourgmestre Philippe Close.

Le ministre de l’Intérieur « horrifié »

Le ministre belge de l’Intérieur Bernard Quintin s’est dit « horrifié » par le drame. « Mes pensées émues vont aux victimes, à leurs proches et à celles et ceux qui sont encore dans l’attente. Un immense merci à nos pompiers et à tous les services qui restent mobilisés », a-t-il écrit dans un message sur le réseau X.

Une enquête ouverte par l’Auditorat du travail

Une enquête a été ouverte par l’Auditorat du travail, la section du ministère public chargée de veiller au respect du droit du travail et des droits sociaux. La cause de l’incendie n’est pas encore connue à ce stade.

Le bâtiment Oxy, issu de la transformation de l’ancien Centre Monnaie, doit accueillir à terme des appartements, des bureaux, un hôtel et des restaurants, ainsi qu’un bar sur le toit. Les travaux devaient s’achever dans le courant de l’année ou au début de l’année prochaine.