L’Iran affirme avoir détruit trois F-35 américains sur une base aérienne en Jordanie

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a affirmé jeudi avoir détruit trois avions de chasse américains F-35 et endommagé trois autres sur la base aérienne jordanienne d’Azraq, en représailles à une frappe américaine sur l’île iranienne de Qeshm.

Une frappe revendiquée par le CGRI

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé jeudi avoir mené une frappe de missiles balistiques contre la base aérienne américaine Muwaffaq Salti, à Azraq, dans le désert oriental jordanien. Selon un communiqué du bureau des relations publiques du CGRI, relayé par les agences iraniennes Tasnim et Mehr, cette frappe aurait « complètement détruit trois avions F-35 » et « sérieusement endommagé trois autres appareils », en visant l’aire de stationnement et le hangar de maintenance de la base. Le communiqué affirme également que plusieurs officiers ainsi que du personnel technique et de maintenance américains auraient été tués. Ces affirmations, à ce stade, n’ont pas été confirmées de façon indépendante par des sources occidentales ou jordaniennes.

Une riposte à une frappe américaine sur Qeshm

Selon le CGRI, cette opération constitue une réponse à une frappe américaine menée dans la nuit contre deux habitations du quartier de Chah Tangu, sur l’île iranienne de Qeshm, à l’aide de bombes anti-bunker. Le communiqué affirme que cette frappe aurait tué un père, une mère et leur enfant, et blessé deux autres enfants. Ces éléments proviennent également de la partie iranienne et n’ont pas été confirmés par des sources indépendantes.

Un message adressé au peuple jordanien

Le communiqué du CGRI s’adresse directement « au peuple jordanien honorable et clairvoyant », le remerciant pour son « soutien sincère » et pour les « positions claires » exprimées par certains milieux jordaniens, qu’il présente comme ayant accru la pression sur les États-Unis. Le texte affirme que Washington aurait utilisé des « bases occupées » en Jordanie pour mener sa frappe sur Qeshm, faute de pouvoir affronter directement l’Iran.

Une escalade régionale dénoncée par le Qatar

Cette annonce intervient dans un contexte de reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran après plusieurs jours d’accalmie. Le Qatar a fermement condamné jeudi de nouvelles attaques iraniennes visant la Jordanie et le Koweït, les qualifiant de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des deux pays. Le commandement central américain avait, plus tôt dans la journée, annoncé avoir mené une nouvelle vague de frappes contre des centres de commandement militaire, des installations de missiles et de drones ainsi que des capacités maritimes iraniennes.