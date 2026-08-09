Canada : état d’urgence décrété en Colombie-Britannique face à un incendie hors de contrôle

Les autorités canadiennes ont déclaré samedi l’état d’urgence dans la province de la Colombie-Britannique, où un violent incendie de forêt a déjà ravagé plus de 10 000 hectares et contraint plus de 20 000 personnes à évacuer pendant la nuit.

Un incendie « comme une bombe »

Les autorités canadiennes ont déclaré samedi l’état d’urgence dans la province occidentale de la Colombie-Britannique, où se propage rapidement un énorme incendie de forêt ayant déjà ravagé 10 000 hectares et contraint plus de 20 000 personnes à évacuer pendant la nuit. Des vents ont attisé l’incendie de Bald Range, près du lac Okanagan, dans le sud de la province, qui a pris rapidement de l’ampleur. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a décrit cet incendie à propagation rapide comme « une bombe » qui explosait.

Deux localités entièrement évacuées

Les ordres d’évacuation concernent l’ensemble de la ville de Summerland, qui compte 12 000 habitants, ainsi que 8 000 autres personnes dans la localité voisine de Peachland et ses environs, deux communes situées sur la rive ouest du lac Okanagan. L’incendie, déclaré vendredi soir, a submergé la petite localité de Faulder, avant de parcourir les 15 kilomètres le séparant de Summerland en l’espace de quelques heures. Le district de Summerland a lui-même déclaré l’état d’urgence local. Selon les estimations de l’agence BC Wildfire, l’incendie de Bald Range couvrait dimanche après-midi une superficie de 103 km².

Un décès potentiel en cours de vérification

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Colombie-Britannique enquête sur la mort possible d’une personne en lien avec l’incendie, un habitant de Meadow Valley, à l’ouest de Summerland, ayant signalé ce décès. La police et le service des médecins légistes de la province s’efforcent de confirmer cette information, les conditions sur place étant jugées dangereuses.

Des conditions « explosives » dans le sud de la province

Cliff Chapman, directeur des opérations à BC Wildfire, a averti que les conditions de feu dans le sud de la province étaient « explosives », et que d’autres incendies similaires à celui ayant frappé Summerland pourraient se déclarer. Les pompiers de la province ont signalé un total de 102 feux de forêt actifs sur le territoire dimanche matin, dont près de la moitié paraissaient hors de contrôle. Les autorités appellent la population touchée à respecter scrupuleusement les ordres d’évacuation.