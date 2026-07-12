Le président américain Donald Trump a ordonné dimanche la mise en berne de tous les drapeaux des États-Unis jusqu’à samedi prochain, en hommage au sénateur Lindsey Graham, décédé samedi soir à l’âge de 71 ans.

Décès du sénateur Lindsey Graham : Trump décrète une semaine de mise en berne des drapeaux américains

Le président américain Donald Trump a ordonné, dimanche, la mise en berne de tous les drapeaux des États-Unis jusqu’à samedi prochain, en hommage au sénateur Lindsey Graham, décédé samedi soir.

Un hommage appuyé sur Truth Social

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, le président Trump a salué « un ami cher » et « un homme véritablement exceptionnel », rendant hommage à un responsable politique qui « a tant accompli pour notre pays et pour son État bien-aimé de Caroline du Sud ». « J’ordonne que tous les drapeaux américains, sur l’ensemble du territoire des États-Unis, soient mis en berne jusqu’à samedi à 18h00 », a écrit le président.

Une figure influente de la scène politique américaine

Figure influente de la politique américaine, Lindsey Graham représentait la Caroline du Sud au Sénat et comptait parmi les personnalités républicaines les plus en vue de ces dernières décennies.

Une maladie « brève et soudaine »

Il est décédé samedi soir à l’âge de 71 ans des suites d’une maladie « brève et soudaine », selon un communiqué publié par son bureau.