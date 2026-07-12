Mondial 2026: les Lions de l’Atlas de retour à Rabat en provenance de Boston

L’équipe nationale du Maroc de football est arrivée, dimanche, à l’aéroport de Rabat-Salé, en provenance de Boston, après sa participation à la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’équipe marocaine a été éliminée du Mondial 2026 en quarts de finale, s’inclinant face à la France sur un score de 2-0. Son parcours remarquable a une nouvelle fois prouvé sa place parmi les meilleures sélections au monde, témoignant également du développement continu du football au Maroc.

Les Lions de l’Atlas ont terminé la phase de groupes à la deuxième position avec 7 points, devancés par le Brésil, leader du groupe, en raison d’une différence de buts. Ils ont obtenu un match nul contre la Seleção (1-1) et ont remporté deux victoires contre l’Écosse (1-0) et Haïti (4-2).

Sous la direction de Mohamed Ouahbi, les joueurs marocains se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2) après un match nul (1-1) dans le temps réglementaire et les prolongations. Ils ont ensuite poursuivi leur chemin en s’imposant face au Canada sur le score de 3-0, ce qui leur a permis d’accéder aux quarts de finale.

Le Maroc est la seule équipe africaine et arabe à atteindre les quarts de finale lors de cette édition de la Coupe du Monde, qui est la première à accueillir 48 équipes, terminant ainsi parmi les 8 meilleures nations du football mondial.