Le Pakistan appelle à la retenue et au respect du mémorandum d’Islamabad entre Washington et Téhéran

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, à désamorcer les tensions et à respecter leurs engagements pris dans le cadre du mémorandum d’entente d’Islamabad, plaidant pour une paix régionale durable par le dialogue et la diplomatie.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, à désamorcer les tensions et à respecter leurs engagements pris dans le cadre du mémorandum d’entente conclu à Islamabad, plaidant pour un soutien total à une paix régionale durable par le dialogue et la diplomatie.

Une reprise des hostilités entre Washington et Téhéran

Cet appel intervient après la reprise des affrontements entre les États-Unis et l’Iran, quelques semaines après la signature, le 17 juin, du mémorandum d’entente d’Islamabad, négocié sous médiation pakistanaise. Ce texte prévoyait un cessez-le-feu immédiat entre les deux pays, la réouverture du détroit d’Ormuz et une fenêtre de négociation de 60 jours autour du programme nucléaire iranien. Des pourparlers indirects tenus au Qatar se sont achevés la semaine dernière sans avancée significative, avant que l’armée américaine ne lance mardi une nouvelle vague de frappes contre l’Iran. Téhéran a répliqué en visant des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, revendiquant également la destruction d’un drone américain MQ-9 lors de cette opération. L’armée bahreïnie a de son côté annoncé avoir intercepté et déjoué les attaques iraniennes, tandis que le président américain Donald Trump a averti qu’une nouvelle action militaire pourrait suivre.

« Une escalade ne sert les intérêts de personne »

Dans un communiqué officiel, le ministère pakistanais des Affaires étrangères déclare : « Le Pakistan exprime sa profonde préoccupation face à l’escalade des tensions dans la région. Une nouvelle escalade ne sert les intérêts de personne. Le Pakistan appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à s’abstenir de toute action susceptible de nuire davantage à la paix et à la stabilité régionales. Il n’existe aucune alternative à un engagement continu, au dialogue et à la diplomatie pour atteindre l’objectif commun de paix dans la région. » Le ministère précise que le mémorandum d’entente d’Islamabad « demeure un fondement durable de compréhension mutuelle, de respect et de prospérité partagée pour la région et au-delà », et réaffirme la disponibilité d’Islamabad à continuer de jouer son rôle en la matière.

Un appel relayé au Conseil de sécurité de l’ONU

Le représentant permanent du Pakistan auprès des Nations unies, l’ambassadeur Asim Iftikhar Ahmad, a réitéré cet appel à la retenue lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la mise en œuvre de la résolution 2231. Il a qualifié le mémorandum d’Islamabad de « feuille de route viable » pour résoudre les différends par la négociation, avertissant que « toute interruption de ce processus diplomatique compliquerait davantage la question ». Il a appelé toutes les parties à honorer leurs engagements respectifs et à éviter toute action ou déclaration susceptible d’alimenter des malentendus dans des négociations qu’il a qualifiées de sensibles.

Des échanges bilatéraux intensifs pour préserver l’accord

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, s’est entretenu par téléphone dimanche avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, insistant sur la nécessité de suivre la voie de la désescalade et de la retenue conformément au mémorandum signé en juin. Ishaq Dar s’était également entretenu samedi avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan Al Saoud, les deux responsables exprimant leur profonde préoccupation face à l’escalade récente entre les États-Unis et l’Iran. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a, de son côté, exprimé sa solidarité avec le Qatar auprès de l’émir qatari, à la suite des attaques récentes visant le territoire qatari.

Un rôle de médiateur assumé depuis février

Le Pakistan avait joué un rôle central dans la médiation ayant conduit à la signature du mémorandum d’Islamabad, après le déclenchement de la guerre entre l’Iran et la coalition américano-israélienne le 28 février. Islamabad avait déjà été instrumental dans la conclusion d’un premier cessez-le-feu fragile entre Washington et Téhéran en avril.