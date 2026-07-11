Lionel Messi retrouve la Suisse ce samedi 11 juillet à Kansas City en quart de finale de la Coupe du monde 2026, avec l’occasion de prendre seul la tête du classement des buteurs du tournoi, où il est actuellement à égalité avec Kylian Mbappé.

21 buts en Coupe du monde, 8 dans ce tournoi : ce que Messi peut encore écrire face à la Suisse

Lionel Messi retrouvera la Suisse ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2026, avec une nouvelle occasion d’étoffer un palmarès déjà exceptionnel. Le capitaine de l’Argentine, meilleur buteur de l’histoire de sa sélection et de la Coupe du monde, reste la principale arme offensive de l’Albiceleste, alors que les champions du monde en titre visent une place dans le dernier carré.

Un record déjà établi, une occasion de le repousser

Déjà meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 21 réalisations en carrière, Lionel Messi pourrait repousser un peu plus son record face à la Suisse. Avant ce quart de finale, prévu à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, le capitaine argentin domine également le classement des buteurs du Mondial 2026 avec huit buts, à égalité avec le Français Kylian Mbappé. Le Norvégien Erling Haaland suit avec sept réalisations, tandis que l’Anglais Harry Kane en compte six. Une nouvelle performance offensive de Messi lui permettrait de prendre seul les commandes de ce classement, tout en consolidant davantage son statut de légende de la compétition.

Un huitième de finale à rebondissements pour l’Argentine

L’Argentine s’est qualifiée pour ce quart de finale au terme d’un huitième de finale mouvementé face à l’Égypte (3-2), à Atlanta. Menés 2-0 après un but de Yasser Ibrahim et un doublé de Mostafa Ziko, les champions du monde en titre semblaient proches de l’élimination, Messi ayant par ailleurs manqué un penalty face au gardien Mostafa Shobeir. Le capitaine argentin a toutefois changé le cours de la rencontre en délivrant une passe décisive pour Cristian Romero (79e), avant d’égaliser lui-même d’une reprise puissante (83e). Enzo Fernández a finalement offert la qualification à l’Argentine dans les arrêts de jeu (90e+2).

Une Suisse solide, qualifiée aux tirs au but

La Suisse a de son côté validé sa qualification pour son premier quart de finale de Coupe du monde depuis 1954, après sa victoire aux tirs au but face à la Colombie (0-0, 4-3 t.a.b.) à Vancouver, à l’issue d’un huitième de finale fermé et indécis. Ruben Vargas a inscrit le tir décisif. Solide défensivement depuis le début du tournoi, la Nati n’a encaissé aucun but lors de ses deux derniers matches à élimination directe et sait qu’elle devra contenir le numéro 10 argentin tout au long de la rencontre. Le milieu suisse Johan Manzambi, auteur de trois buts et deux passes décisives lors des quatre premiers matches de son équipe, est incertain en raison d’une blessure au genou contractée à l’entraînement.

Une équipe argentine perméable défensivement

Malgré son statut de favorite, l’Argentine s’est montrée perméable défensivement lors de ses deux derniers matches à élimination directe, encaissant deux buts contre le Cap-Vert en huitièmes puis deux autres contre l’Égypte, deux adversaires classés bien en dessous d’elle au classement mondial.

Tous les regards tournés vers Messi

Cette fois encore, tous les regards seront tournés vers le capitaine argentin, dont chaque apparition en Coupe du monde peut entrer un peu plus dans l’histoire.