L’aéroport international de Palm Beach officiellement rebaptisé au nom de Donald Trump

L’aéroport international de Palm Beach, en Floride, a été renommé jeudi du nom de Donald Trump. Ce changement d’appellation, autorisé en mars par le gouverneur Ron DeSantis, a été marqué par l’atterrissage matinal d’Eric Trump à bord de l’avion privé de la famille. Cette initiative suscite des avis partagés parmi les usagers de l’infrastructure aéronautique.

L’aéroport international de Palm Beach, situé dans l’État de Floride, a été officiellement rebaptisé jeudi du nom de Donald Trump. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, avait formellement validé cette modification de dénomination à la fin du mois de mars. L’infrastructure aéroportuaire se situe à une distance d’environ trois kilomètres de Mar-a-Lago, la résidence privée du président républicain.

Pour marquer l’inauguration de cette nouvelle appellation, Eric Trump, fils du président, s’est posé sur la piste jeudi à 5h01 précise à bord de l’appareil privé de la famille, désigné sous le nom de « Trump Force One ». Il a publié sur les réseaux sociaux des séquences vidéo filmées depuis le poste de pilotage au moment de l’atterrissage. Lors d’une intervention sur la chaîne Fox News, il a précisé avoir planifié ce vol pour devancer les avions de transport de la société de fret UPS et s’assurer la priorité sur la piste.

Les avis recueillis au sein de l’aéroport font apparaître des positions divergentes. Chris Bailey, un pilote de 55 ans, a exprimé son approbation en indiquant que les actions menées par l’ancien président justifiaient l’attribution de son nom à l’aéroport de sa ville de résidence, à l’instar d’autres anciens chefs d’État américains. À l’inverse, John, un vétéran de l’armée âgé de 79 ans, s’est opposé à cette décision, désapprouvant le fait d’associer le nom d’un individu condamné par la justice à une infrastructure publique.

Cette initiative s’inscrit dans une série de démarches menées par Donald Trump pour inscrire son nom sur divers éléments d’architecture, bâtiments ou espaces de la capitale fédérale et du pays. Son patronyme, qui avait été associé à celui de John F. Kennedy sur le fronton d’une grande salle de spectacles de Washington, a toutefois été retiré récemment en exécution d’une décision de justice.