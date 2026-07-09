Le Pentagone fait état d’une absence de dégâts majeurs après les tirs iraniens

Un responsable du ministère américain de la Défense a affirmé jeudi que les dizaines de missiles et de drones tirés par l’Iran au Moyen-Orient n’ont pas causé de dégâts majeurs. Aucune victime américaine n’est à déplorer à la suite de ces attaques survenues dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les dizaines de projectiles, incluant des missiles et des drones, lancés par l’Iran au Moyen-Orient au cours de la nuit de mercredi à jeudi, n’ont provoqué aucun dommage matériel d’importance sur les installations visées.

Un responsable du ministère américain de la Défense, s’exprimant jeudi sous couvert d’anonymat, a précisé que les frappes iraniennes ont été interceptées par les systèmes de sécurité ou n’ont pas réussi à causer de dégâts majeurs sur le terrain.

Ce représentant officiel a également confirmé qu’aucun ressortissant ou militaire américain n’a été blessé lors de cette offensive aérienne d’envergure menée par Téhéran à l’échelle régionale.