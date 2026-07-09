Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé plusieurs propositions de nomination à de hautes fonctions administratives, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Conseil de gouvernement : nominations à de hautes fonctions dans quatre départements ministériels

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 9 juillet à Rabat, une série de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution, selon un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Affaires étrangères : deux nominations à la diplomatie

Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, deux nominations ont été actées. Omar Rabie a été nommé directeur des Affaires américaines, tandis que Nada Bakkali Hassani a été nommée directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques.

Communication : Mustapha Amedjar à la direction de la communication

Au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Communication, Mustapha Amedjar a été nommé à la tête de la direction de la communication et des relations avec les acteurs médiatiques.

Relations avec le Parlement : Halima Ghiate en charge de la société civile

Au ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, Halima Ghiate a été nommée directrice des relations avec la société civile.

Transition numérique : Kotayfa El Karkri secrétaire générale

Par ailleurs, Kotayfa El Karkri a été nommée secrétaire générale du ministère délégué auprès du chef du Gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.