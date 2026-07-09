Conseil de gouvernement : nominations à de hautes fonctions dans quatre départements ministériels

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé plusieurs propositions de nomination à de hautes fonctions administratives, conformément à l’article 92 de la Constitution.

A la UneInformations-legales
Par Omar Bendouro

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 9 juillet à Rabat, une série de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution, selon un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Affaires étrangères : deux nominations à la diplomatie

Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, deux nominations ont été actées. Omar Rabie a été nommé directeur des Affaires américaines, tandis que Nada Bakkali Hassani a été nommée directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques.

Communication : Mustapha Amedjar à la direction de la communication

Au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Communication, Mustapha Amedjar a été nommé à la tête de la direction de la communication et des relations avec les acteurs médiatiques.

Relations avec le Parlement : Halima Ghiate en charge de la société civile

Au ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, Halima Ghiate a été nommée directrice des relations avec la société civile.

Transition numérique : Kotayfa El Karkri secrétaire générale

Par ailleurs, Kotayfa El Karkri a été nommée secrétaire générale du ministère délégué auprès du chef du Gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite