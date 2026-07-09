La France et le Maroc s’affrontent ce jeudi 9 juillet à 22h00 (heure de France) au Gillette Stadium de Foxborough (Boston) pour une place en demi-finale du Mondial 2026. Les deux sélections abordent la rencontre avec chacune une incertitude physique majeure : Aurélien Tchouaméni côté français, Ismael Saibari côté marocain.

France-Maroc : l’état des forces à deux heures du coup d’envoi du quart de finale à Boston

Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant la France au Maroc se dispute ce jeudi au Gillette Stadium de Foxborough, dans la région de Boston. Le coup d’envoi est fixé à 17h00 heure locale, soit 21h00 au Maroc et 22h00 en France. L’arbitrage central de la rencontre est confié à l’Argentin Facundo Tello Figueroa. La partie est diffusée en France sur M6 et beIN Sports 1, et au Maroc sur Arryadia et Al Aoula.

Cette affiche constitue un remake de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, remportée 2-0 par les Bleus grâce à des buts de Théo Hernández et Randal Kolo Muani, qui avait alors stoppé le parcours historique des Lions de l’Atlas. Les deux sélections comptent également un précédent amical, disputé en 2007 et soldé par un match nul 2-2.

Le parcours des deux équipes jusqu’aux quarts

La France, qui a remporté son groupe avec trois victoires, s’est ensuite imposée face à la Suède (3-0) puis, plus laborieusement, face au Paraguay (1-0) en huitième de finale. Les Bleus restent invaincus depuis douze matches officiels (onze victoires, un nul) et abordent la rencontre sur une série de sept succès consécutifs.

Le Maroc, dirigé par Mohamed Ouahbi, a terminé deuxième de son groupe derrière le Brésil, avant de créer la sensation face aux Pays-Bas (1-1, victoire 3-2 aux tirs au but) puis de s’imposer largement face au Canada, pays co-hôte (3-0, avec un doublé d’Azzedine Ounahi). Les Lions de l’Atlas disputent ainsi un deuxième quart de finale consécutif de Coupe du monde.

Une incertitude côté français : Tchouaméni

Contrairement à un groupe présenté comme au complet, Didier Deschamps doit gérer une incertitude physique concernant Aurélien Tchouaméni. Touché à l’adducteur avant le huitième de finale contre le Paraguay, qu’il avait déjà manqué, le milieu du Real Madrid a participé mercredi à une partie de l’entraînement collectif mais devrait être jugé trop juste pour débuter. Manu Koné devrait donc de nouveau lui être préféré aux côtés d’Adrien Rabiot au milieu de terrain.

La composition probable de la France, selon la presse du jour, s’articule en 4-2-3-1 : Maignan — Koundé, Upamecano, Saliba, Digne — Koné, Rabiot — Dembélé, Olise, Doué — Mbappé (capitaine). Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola devraient débuter sur le banc.

Le Maroc privé de Saibari, l’incertitude Chadi Riad

Le staff marocain doit quant à lui acter le forfait d’Ismael Saibari, sorti sur blessure musculaire lors de la victoire contre le Canada. L’une des révélations offensives du tournoi, buteur à plusieurs reprises et passeur décisif contre les Pays-Bas, ne devrait pas être disponible pour ce quart de finale. Selon les informations disponibles, Soufiane Rahimi (Al-Aïn), auteur de buts contre Haïti et le Canada, devrait être titularisé en pointe.

Une seconde incertitude concerne le défenseur central Chadi Riad, blessé au genou gauche lors du huitième de finale contre les Pays-Bas. Disponible mais portant un bandage important à l’entraînement de mercredi, il pourrait céder sa place à Redouane Halhal, titularisé en surprise contre le Canada.

La composition probable du Maroc, selon la presse marocaine et française, se présente ainsi en 4-2-3-1 : Bounou — Hakimi (capitaine), Diop, Riad ou Halhal, Mazraoui — Bouaddi, El Aynaoui — Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss — Rahimi. Yassine Bounou, gardien décisif lors des séances de tirs au but contre l’Espagne en 2022 puis contre les Pays-Bas cet été, conserve sa place dans les buts, devant la deuxième meilleure défense du tournoi (trois buts encaissés en cinq matches).

Un duel marqué par de nombreux liens de club

La rencontre est marquée par plusieurs face-à-face entre coéquipiers de club. Achraf Hakimi, capitaine marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain, affrontera ses partenaires parisiens Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Sept joueurs du PSG sont alignés dans ce quart de finale, six côté français et Hakimi côté marocain. Brahim Díaz et Kylian Mbappé, coéquipiers au Real Madrid depuis l’arrivée de l’attaquant français cette saison, se retrouveront également de part et d’autre du terrain, de même que les deux milieux de l’AS Rome, Azzedine El Aynaoui et Manu Koné.

Sur le plan des pronostics, les bookmakers cités par la presse spécialisée donnent la France favorite, avec une cote autour de 1,50 à 1,57 pour une victoire des Bleus, contre 3,90 pour un match nul et 6,00 pour une victoire marocaine.