Le Premier ministre libanais Nawaf Salam est attendu vendredi à Istanbul pour s’entretenir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce déplacement fait suite aux déclarations de la Turquie concernant les opérations israéliennes au Liban. En parallèle, le journal Al Akhbar affirme que les États-Unis considèrent désormais la Turquie comme le pays ayant la plus forte influence au Liban, devant l’Arabie saoudite.

Visite du Premier ministre libanais Nawaf Salam à Istanbul pour des entretiens avec Recep Tayyip Erdogan

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam est attendu vendredi à Istanbul pour y mener des entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Cette visite officielle est organisée après les avertissements formulés par le président Erdogan, qui a affirmé que les opérations militaires menées par Israël sur le territoire libanais constituaient également une menace directe pour la Turquie.

Par ailleurs, le journal libanais Al Akhbar, lié au Hezbollah, a rapporté que les États-Unis estiment désormais que la Turquie est la nation qui dispose de l’influence la plus étendue au Liban. Selon les affirmations de ce média, l’importance de l’influence turque dans le pays dépasserait celle de l’Arabie saoudite.