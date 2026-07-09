Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a dévoilé sa composition officielle pour affronter la France en quart de finale, avec une surprise de taille : Ismael Saibari, jusque-là annoncé forfait, figure finalement sur le banc.

France-Maroc : la composition officielle des Lions de l’Atlas dévoilée avant le coup d’envoi

La composition officielle du Maroc pour affronter la France, ce jeudi 9 juillet au Gillette Stadium de Foxborough, a été dévoilée. Mohamed Ouahbi aligne les Lions de l’Atlas en 4-3-3 : Bounou — Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine — Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi — Brahim Díaz, El Khannouss, Talbi.

Diop titularisé en défense centrale

Devant Yassine Bounou, la charnière centrale associe Issa Diop à Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine complétant la ligne défensive sur les côtés. Au milieu de terrain, le trio Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui et Azzedine Ounahi est titularisé, tandis que le secteur offensif est composé de Brahim Díaz, Bilal El Khannouss et Chemsdine Talbi.

Saibari sur le banc, une surprise après son forfait annoncé

La principale surprise de cette composition concerne Ismael Saibari. Sorti sur blessure musculaire contre le Canada et donné forfait par plusieurs sources dans les heures précédant le match, le milieu offensif figure finalement parmi les remplaçants marocains.

Chadi Riad, également incertain en raison d’une blessure au genou contractée lors du huitième de finale contre les Pays-Bas, prend également place sur le banc marocain.

La composition complète du banc marocain

Aux côtés de Saibari et Riad, le banc du Maroc comprend : les gardiens Munir El Kajoui et Ahmed Reda Tagnaouti, les défenseurs Youssef Belammari, Redouane Halhal, Zakaria El Ouahdi et Marwane Saâdane, les milieux Samir El Mourabet et Sofyan Amrabat, ainsi que les attaquants Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Yassine Gessime, Ayoub Amaimouni-Echghouyabe et Amine Sbai.