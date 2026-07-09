France-Maroc : la composition officielle des Bleus dévoilée avant le coup d’envoi

Didier Deschamps a dévoilé sa composition officielle pour affronter le Maroc en quart de finale, confirmant l’absence d’Aurélien Tchouaméni et la titularisation de Désiré Doué à gauche de l’attaque.

La composition officielle de l’équipe de France pour affronter le Maroc, ce jeudi 9 juillet au Gillette Stadium de Foxborough, a été dévoilée. Didier Deschamps aligne les Bleus en 4-2-3-1 : Maignan — Koundé, Upamecano, Saliba, Digne — Koné, Rabiot — Dembélé, Olise, Doué — Mbappé (capitaine).

Une défense inchangée

Devant Mike Maignan, la ligne défensive reconduit le quatuor habituel de la compétition : Jules Koundé et Lucas Digne sur les côtés, Dayot Upamecano et William Saliba dans l’axe.

Koné confirmé au milieu en l’absence de Tchouaméni

Au milieu de terrain, Manu Koné est titularisé aux côtés d’Adrien Rabiot, confirmant l’absence d’Aurélien Tchouaméni. Touché à la cuisse gauche avant le huitième de finale contre le Paraguay, qu’il avait déjà manqué, le milieu du Real Madrid ne figure pas dans le onze de départ pour ce quart de finale.

Doué titulaire à gauche, Mbappé en pointe

Devant, Ousmane Dembélé et Michael Olise conservent leur place sur les ailes droite et dans l’axe du soutien, tandis que Désiré Doué est titularisé sur le front gauche de l’attaque, confirmant les indications de la presse sportive qui le donnait favori face à Bradley Barcola. Kylian Mbappé, capitaine et meilleur buteur des Bleus dans ce Mondial, mène la ligne offensive.