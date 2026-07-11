L’Ajax Amsterdam tente de recruter Azzedine Ounahi, auteur d’un bon Mondial avec le Maroc

L’Ajax Amsterdam a entamé des discussions avec Girona pour recruter le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi, dont le contrat comporte une clause libératoire de 25 millions d’euros que le club néerlandais tente de faire baisser.

L’Ajax Amsterdam tente de recruter Azzedine Ounahi. Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le club néerlandais est entré en discussions avec Girona pour s’attacher les services du milieu de terrain marocain, sorti en évidence lors de la Coupe du monde 2026.

Une clause de 25 millions d’euros au cœur des négociations

Le contrat d’Azzedine Ounahi avec Girona, qui court jusqu’en juin 2030, comprend une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros. Selon Fabrizio Romano, l’Ajax cherche actuellement à négocier ce montant à la baisse avec le club catalan plutôt que de s’acquitter du montant plein de la clause. Les discussions sont en cours tant avec Girona qu’avec l’entourage du joueur.

Míchel, ancien entraîneur d’Ounahi à Girona, à la manœuvre

L’intérêt de l’Ajax s’explique en grande partie par la présence sur le banc amstellodamois de Míchel, entraîneur espagnol arrivé cet été aux Pays-Bas après avoir dirigé Ounahi la saison passée à Girona. Le technicien espagnol, qui avait déjà fait venir le défenseur néerlandais Daley Blind à l’Ajax, souhaiterait s’appuyer sur sa connaissance du joueur pour convaincre le club de finaliser l’opération.

Un profil relancé par une Coupe du monde réussie

Arrivé à Girona à l’été 2025 en provenance de l’Olympique de Marseille pour environ 6 millions d’euros, Azzedine Ounahi n’a pu empêcher la relégation du club catalan hors de Liga cette saison, disputant 24 matches toutes compétitions confondues pour 5 buts et 3 passes décisives. Le milieu offensif de 26 ans s’est en revanche particulièrement illustré lors du Mondial 2026 avec le Maroc, éliminé cette semaine en quart de finale par la France. Titulaire indiscutable des Lions de l’Atlas, il a notamment inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 en huitième de finale face au Canada. Fort de 55 sélections avec le Maroc pour 11 buts inscrits, il avait auparavant évolué à Angers, à l’Olympique de Marseille, au Panathinaïkos, à Strasbourg et à Avranches.

Une opération non isolée sur le marché des transferts

Selon plusieurs médias néerlandais, dont ESPN Nederland, l’Ajax ferait face à la concurrence d’autres clubs européens intéressés par le profil offensif du Marocain, ce qui rend incertaine l’issue des négociations avec Girona.