Baccalauréat marocain 2026 : 337.192 candidats admis, un taux de réussite de 81,6%

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé samedi que 337.192 candidats ont obtenu leur baccalauréat au titre de l’année 2026, à l’issue des sessions ordinaire et de rattrapage, portant le taux global de réussite à 81,6%.

Un total de 337.192 candidats scolarisés dans l’enseignement public et privé ont obtenu leur baccalauréat à l’issue des sessions ordinaire et de rattrapage de l’Examen national unifié au titre de l’année 2026, portant le taux global de réussite à 81,6%, a annoncé samedi le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Un taux de présence de 86% à la session de rattrapage

Au total, 64.586 candidats ont réussi les épreuves de la session de rattrapage, qui a connu un taux de présence de 86%, indique le ministère dans un communiqué.

Les filles devant les garçons

Le taux de réussite chez les filles a atteint 84,5% de l’ensemble des candidates présentes aux épreuves, contre 78,6% pour les garçons, précise la même source.

Des résultats plus contrastés pour les candidats libres

S’agissant des candidats libres, le nombre de ceux ayant réussi les deux sessions (ordinaire et de rattrapage) s’est élevé à 31.034, soit un taux de réussite de 54,5%. Parmi eux, 9.549 candidats ont réussi la session de rattrapage.

Le ministère félicite candidats et personnel éducatif

Le ministère félicite l’ensemble des candidats pour avoir réussi à franchir cette importante étape de leur parcours scolaire, dans un climat marqué, selon le communiqué, par la mobilisation et la discipline. Il salue également le sérieux et le sens de responsabilité dont ont fait preuve les femmes et les hommes du secteur de l’éducation et de la formation tout au long du déroulement de cette échéance nationale majeure, ainsi que leur engagement dans la mise en œuvre des mesures visant à préserver la crédibilité du baccalauréat marocain et à garantir l’égalité des chances entre les candidats.

Le ministère exprime enfin sa gratitude aux familles, aux autorités locales et sécuritaires, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants mobilisés pour garantir le bon déroulement des épreuves, rendant également hommage aux efforts des médias qui ont accompagné les différentes étapes de cette échéance.