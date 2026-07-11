Belgique éliminée du Mondial-2026 : l’avenir de Rudi Garcia sur le banc en suspens

La Belgique, éliminée en quarts de finale du Mondial-2026 par l’Espagne (2-1), doit désormais statuer sur l’avenir de son sélectionneur Rudi Garcia, dont le contrat expire à l’issue de la compétition et dont le bilan divise fortement la presse belge.

La Belgique n’a pas à rougir de son élimination du Mondial-2026 en quarts de finale face à l’Espagne (2-1), vendredi, mais son sélectionneur français Rudi Garcia n’est pas assuré de poursuivre sa mission à la tête des Diables rouges.

Un contrat qui arrive à échéance

Arrivé à la tête de la Belgique en janvier 2025, l’ancien entraîneur de Lille, de l’AS Rome et de Naples espère prolonger son aventure au-delà de la fin de son contrat actuel, qui expire à l’issue de la Coupe du monde. Tout dépendra toutefois d’une évaluation prévue cet été avec ses dirigeants. La presse belge, elle, n’a pas attendu cette échéance pour se montrer particulièrement critique à son égard.

« Mon objectif aux États-Unis était de rendre fier et d’avoir le soutien de 12 millions de supporters. C’est le cas et j’espère que ce sera le cas encore à l’avenir », a déclaré Garcia à l’issue de la défaite de son équipe, qui a mis fin à une série d’invincibilité de dix-huit matches.

Des objectifs atteints, une spirale négative stoppée

Au-delà de cette statistique, le technicien français a pour lui d’avoir atteint les objectifs assignés par ses dirigeants — maintien dans le groupe A de la Ligue des nations et qualification pour le Mondial — et d’avoir stoppé une spirale négative dans les grands rendez-vous. Avant cette Coupe du monde nord-américaine, la Belgique restait en effet sur deux tournois ratés, sous la direction de Roberto Martinez (élimination dès la phase de poules du Mondial-2022) puis de Domenico Tedesco (élimination en huitièmes de finale de l’Euro-2024).

Wilmots plaide pour sa prolongation

Garcia a également eu le mérite de ramener une culture de la gagne au sein d’un effectif qu’il a rajeuni, en intégrant de nouvelles têtes encadrées par les derniers rescapés de la génération dorée, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Cette reconstruction réussie est sans doute son plus grand mérite. « Rudi a réussi à créer une base qui me rend optimiste pour l’avenir. Il serait logique et à mon sens souhaitable qu’il poursuive cet excellent travail », a déclaré vendredi soir Marc Wilmots, sélectionneur des Diables rouges de 2012 à 2016.

Une nomination qui n’a jamais totalement convaincu

Au pays de Brel et Magritte, tout le monde ne partage cependant pas cet avis, à commencer par les médias flamands, qui avaient peu goûté la nomination d’un entraîneur français dans un pays où les querelles linguistiques entre néerlandophones et francophones restent fréquentes.

Le changement de gardien contre l’Espagne, une décision très critiquée

Samedi matin, les journalistes flamands se sont montrés extrêmement sévères à l’égard de Garcia, qualifiant de « bourde incroyable » le remplacement du gardien Thibaut Courtois à la 71e minute du match face à l’Espagne par le jeune Senne Lammens. La faute de main de ce dernier sur un tir lointain de Pau Cubarsi, repris victorieusement par Mikel Merino à la 88e minute, a précipité l’élimination des Belges.

« Il remplace le meilleur gardien du monde en quart de finale d’une Coupe du monde parce qu’il n’arrive plus à faire de longs dégagements. Incroyable ! Quelqu’un comme Courtois (qui voulait poursuivre, ndlr) sait bien lui-même ce dont il est capable et ce dont il n’est pas capable, non ? », a taclé Peter Vandenbempt, journaliste très écouté de la télévision flamande Sporza.

Un parcours jugé laborieux par certains consultants

L’ancien international Marc Degryse a lui aussi eu la dent dure à l’égard du sélectionneur durant le Mondial, critiquant le niveau de jeu de son équipe, laborieuse en phase de poules (une victoire, deux nuls) et menée 2-0 par le Sénégal en huitième de finale, avant de s’imposer 3-2 après prolongation grâce, selon lui, « à un miracle qui ne fait pas de Garcia un grand coach ».

Des discussions à venir avec Vincent Mannaert

L’avenir de Garcia en Belgique n’est donc pas une évidence et dépendra des discussions qu’il aura dans les prochains jours avec Vincent Mannaert, le patron sportif de la fédération belge, avec qui il n’a pas toujours été en accord ces derniers mois.