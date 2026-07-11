Bilal El Khannouss réagit après l’élimination du Maroc en quart de finale du Mondial 2026

Après l’élimination du Maroc en quart de finale du Mondial 2026 face à la France, Bilal El Khannouss a publié un message remerciant les supporters et saluant le parcours des Lions de l’Atlas, concluant que « ce n’est pas la fin, c’est une étape ».

Après l’élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France (2-0), Bilal El Khannouss a publié un message adressé aux supporters marocains, saluant le parcours des Lions de l’Atlas dans cette compétition.

Le message intégral du milieu marocain

« La Coupe du Monde s’arrête ici pour nous, mais le chemin parcouru restera gravé. Fier d’avoir porté ce maillot, fier d’avoir représenté les couleurs de mon pays et d’avoir combattu aux côtés de mes frères. Nous avons tout donné, avec le cœur, l’âme et la fierté de tout un peuple. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus du premier au dernier jour, ensemble, nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire. Ce n’est pas la fin, c’est une étape, Dima Maghrib », a écrit le milieu offensif du Maroc.

Un parcours marqué par la solidité collective

Bilal El Khannouss, sociétaire du VfB Stuttgart, a disputé l’intégralité de ce Mondial avec la sélection marocaine, entré dans la compétition avec 40 sélections et 3 buts. Il avait notamment livré une prestation remarquée lors du quart de finale face à la France, cherchant à connecter les différents secteurs de jeu marocains malgré la pression exercée par le milieu de terrain français.

Une nouvelle étape historique pour le Maroc

Cette élimination met un terme au parcours du Maroc, première nation africaine de l’histoire à avoir atteint les quarts de finale lors de deux éditions consécutives de la Coupe du monde. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi avait, à l’issue de la rencontre, pointé la nécessité de renforcer la profondeur de l’effectif marocain, à l’approche de la CAN 2027 et de la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Royaume.