La Norvège d’Erling Haaland affronte ce samedi 11 juillet l’Angleterre de Jude Bellingham et Harry Kane en quart de finale de la Coupe du monde 2026, pour une place en demi-finale.

Mondial 2026 : la Norvège d’Haaland affronte l’Angleterre de Bellingham en quart de finale

La Norvège affronte l’Angleterre ce samedi 11 juillet, à 23h00, au Hard Rock Stadium de Miami, en quart de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre est à suivre en direct sur M6 et beIN Sports 1.

Haaland contre Kane, duel des meilleurs buteurs

Ce quart de finale met aux prises les deux meilleurs buteurs actuellement en activité dans le tournoi : Erling Haaland, auteur de sept réalisations en quatre matches disputés intégralement, et Harry Kane, six buts en cinq rencontres. Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, qui évolue au Real Madrid, a lui aussi été décisif dans ce Mondial, avec quatre buts à son compteur, dont un doublé signé en l’espace de deux minutes face au Mexique en huitièmes de finale.

Le parcours des deux équipes

Pour sa première Coupe du monde depuis 28 ans, la Norvège a largement dépassé les attentes en atteignant les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les Norvégiens ont notamment sorti le Brésil en huitièmes de finale (2-1), Erling Haaland inscrivant un doublé dans les dix dernières minutes du match. L’Angleterre, de son côté, a dû puiser dans ses réserves mentales pour se défaire du Mexique (3-2) à l’Estadio Azteca, malgré l’expulsion de Jarell Quansah en seconde période. Il s’agit du cinquième quart de finale consécutif en grand tournoi pour les Three Lions.

Des compositions probables dévoilées

Composition probable de la Norvège (4-3-3) : Nyland — Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe — Ødegaard, Berge, Berg — Sørloth, Haaland, Nusa.

Composition probable de l’Angleterre (4-2-3-1) : Pickford — Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly — Rice, Anderson — Saka, Bellingham, Gordon — Kane.

Côté anglais, Jordan Henderson, opéré du poignet après une blessure survenue lors des célébrations de la victoire contre le Mexique, est forfait pour la suite de la compétition. Côté norvégien, le latéral David Møller Wolfe, sorti sur blessure face au Brésil, est incertain.

Un duel de longue date entre les deux nations

En douze confrontations entre les deux sélections, l’Angleterre domine nettement avec sept victoires, trois nuls et seulement deux défaites. Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte à un match amical disputé en 2014.