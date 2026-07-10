Canicule: au moins 131 décès par noyade en France depuis le 19 juin

Au moins 131 personnes sont décédées par noyade en France depuis le 19 juin, a annoncé vendredi la ministre des Sports et de la Jeunesse, Marina Ferrari, dans le contexte des vagues de chaleur caniculaires qui frappent le pays à l’origine d’une forte fréquentation des sites de baignade.

« Depuis le 19 juin, 131 personnes sont décédées par noyade », a déclaré la ministre, précisant que de nombreuses victimes étaient « âgées de moins de 18 ans » ou « de plus de 60 ans ».

Ce nouveau décompte actualise le précédent bilan communiqué par la responsable gouvernementale au début du mois, qui faisait état de « plus de 90 » décès par noyade sur la même période.

Selon Santé publique France, les épisodes de canicule s’accompagnent généralement d’une hausse de la fréquentation des sites de baignade, favorisant une augmentation du nombre de noyades.

Lors de l’été 2025, l’agence avait observé une hausse de 135% des noyades entre le 19 juin et le 8 juillet par rapport à la même période de 2024.

La France fait face depuis le mois de juin à un troisième épisode caniculaire. Vendredi, neuf départements du nord-ouest du pays ont été placés en vigilance rouge canicule, tandis que plusieurs incendies étaient en cours sur le territoire.