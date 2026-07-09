La France s’est imposée 2-0 face au Maroc en quart de finale du Mondial 2026, grâce à des buts de Kylian Mbappé (60e) et Ousmane Dembélé (66e), et se qualifie pour les demi-finales de la compétition.

Mondial 2026 : la France élimine le Maroc (2-0) et file en demi-finale

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 2-0 face au Maroc, jeudi au Gillette Stadium de Foxborough, dans la banlieue de Boston. Les buts français ont été inscrits par Kylian Mbappé (60e) et Ousmane Dembélé (66e).

Une première période à sens unique, mais stérile

Dominateurs de bout en bout durant les 45 premières minutes, les Bleus n’étaient pourtant pas parvenus à trouver la faille avant la pause. Kylian Mbappé avait notamment manqué un penalty à la 27e minute, obtenu après une faute de Noussair Mazraoui dans la surface marocaine, sa frappe étant repoussée par le gardien Yassine Bounou. Lucas Digne avait également buté sur le poteau juste avant la mi-temps, tandis que Bounou avait multiplié les parades décisives face aux assauts français.

Mbappé ouvre le score à la 60e minute

Après une seconde période où les Marocains se sont montrés plus entreprenants offensivement sans se procurer d’occasion franche, la France a fini par faire sauter le verrou. À la 60e minute, à la suite d’une perte de balle marocaine dans le camp français, Kylian Mbappé s’est retrouvé avec l’espace nécessaire pour armer une frappe qui a trompé Bounou. Ce but est le huitième de l’attaquant français dans ce Mondial, le plaçant à égalité avec l’Argentin Lionel Messi au sommet du classement des buteurs de la compétition.

Dembélé fait le break six minutes plus tard

Six minutes après l’ouverture du score, Ousmane Dembélé a doublé la mise. Servi par Kylian Mbappé, l’ailier français a éliminé Issa Diop avant de placer une frappe que Bounou n’a pu empêcher sa course vers le fond des filets. Il s’agit du cinquième but de Dembélé dans ce Mondial 2026.

Le Maroc, sonné, ne parvient pas à réagir

Menés 2-0, les Lions de l’Atlas de Mohamed Ouahbi n’ont pas réussi à revenir dans la partie. La sélection marocaine, privée durant tout le match de sa principale menace offensive, Ismael Saibari, resté sur le banc en raison de sa blessure, n’a inscrit aucun but face à des Bleus solides défensivement.

La France file en demi-finale, la suite du parcours

Cette victoire permet à l’équipe de France de valider sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, sa troisième demi-finale consécutive dans la compétition. Les Bleus y affronteront le vainqueur du quart de finale entre l’Espagne et la Belgique, prévu vendredi.