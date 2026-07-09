Le nouveau passeport biométrique marocain « reflète l’identité marocaine dans ses multiples affluents »

Le nouveau passeport biométrique marocain, dont le projet de décret a été adopté jeudi en Conseil de gouvernement, garantit la sécurité et reflète l’identité marocaine dans ses multiples affluents, a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Baitas a expliqué que ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts visant à protéger le passeport marocain par l’adoption d’une nouvelle génération de passeports biométriques.

Le projet de décret comprend des dispositions fixant les modalités de mise en œuvre du nouveau passeport, a-t-il précisé, ajoutant que les passeports actuels resteront valides jusqu’à leur remplacement par le nouveau modèle.

Le ministre a, en outre, indiqué qu’un arrêté conjoint sera émis par les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, définissant les différentes formalités et conditions permettant l’obtention de ce passeport.