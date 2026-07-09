La France et le Maroc sont à égalité 0-0 à la pause au Gillette Stadium, au terme d’une première période largement dominée par les Bleus mais marquée par un penalty manqué de Kylian Mbappé, arrêté par Yassine Bounou.

France-Maroc : 0-0 à la mi-temps après un penalty manqué par Mbappé

Score vierge à la mi-temps entre la France et le Maroc, au terme d’une première période à sens unique en faveur des Bleus, qui n’ont toutefois pas réussi à concrétiser leur domination.

Un penalty manqué par Mbappé, arrêté par Bounou

Le fait marquant de cette première mi-temps intervient à la 27e minute. Kylian Mbappé, lancé en profondeur, est fauché dans la surface marocaine par Noussair Mazraoui, ce qui pousse l’arbitre à accorder un penalty à la France. Le capitaine des Bleus se charge lui-même de la sanction, mais sa frappe, envoyée du côté droit, est repoussée par Yassine Bounou, auteur d’un arrêt décisif.

Bounou multiplie les parades

Le gardien marocain s’est distingué à plusieurs reprises durant cette première période, au-delà du penalty stoppé. Il s’est notamment interposé sur une frappe croisée de Mbappé entré dans la surface, ainsi que sur une tête d’Upamecano à la suite d’un corner, avant de dévier en corner une frappe puissante de Doué à l’entrée de la surface, en toute fin de première période.

Un poteau de Digne juste avant la pause

Autre occasion majeure pour les Bleus juste avant la mi-temps : Lucas Digne a trouvé le poteau, sans que le ballon ne finisse au fond des filets, laissant les deux équipes sur un score nul et vierge à la pause.

Une France dominatrice, un Maroc qui se relève en fin de période

La première période a été très largement dominée par l’équipe de France, qui a multiplié les temps forts et confiné le Maroc dans son camp durant de longues séquences. Les Lions de l’Atlas, en difficulté pour sortir le ballon dans les premières minutes, ont progressivement repris pied dans la rencontre en fin de première période, parvenant à se montrer plus présents offensivement à l’approche de la pause.

Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 0-0.