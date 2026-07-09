Mondial 2026: le Maroc quitte la compétition aux portes des demi-finales

Le Maroc a vu son aventure en Coupe du monde 2026 s’arrêter en quart de finale après une défaite face à la France (2-0), jeudi au stade de Boston.

Solides durant une grande partie de la rencontre, les Lions de l’Atlas ont résisté aux assauts français avant de céder en seconde période. Ils quittent, toutefois la compétition, avec un parcours remarquable.

Le début de rencontre est très disputé, avec une équipe de France qui affiche rapidement des intentions offensives. Les Bleus se procurent une première occasion de la tête, mais Bounou intervient avec autorité pour préserver sa cage.

Bien organisés défensivement, les Lions de l’Atlas évoluent dans un bloc compact, ferment les espaces et obligent les attaquants français à décrocher pour trouver des solutions.

La pression française s’intensifie et, à la 28e minute, les Bleus obtiennent un penalty à la suite d’une contre-attaque rapide. Kylian Mbappé se présente face à Bounou, mais le gardien marocain remporte brillamment son duel et maintient son équipe dans le match.

Le Maroc tente ensuite de répondre, notamment sur le flanc droit grâce aux combinaisons entre Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Azzedine Ounahi, sans, toutefois, parvenir à inquiéter sérieusement la défense française.

Quelques minutes plus tard, Désiré Doué se retrouve en face-à-face avec Bounou, qui réalise une nouvelle intervention décisive.

Avant la pause, les Lions de l’Atlas parviennent à mieux maîtriser le ballon grâce à un jeu de passes courtes, afin de casser le rythme imposé par les Français.

Au retour des vestiaires, les Marocains affichent davantage d’ambition offensive, jouant plus haut et se montrant plus incisifs grâce aux initiatives d’Ounahi et de Diaz.

Mais la France reprend progressivement le contrôle de la rencontre. À la 60e minute, Kylian Mbappé ouvre le score avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise six minutes plus tard (66e), offrant aux Bleus une avance décisive.

Malgré cette élimination, le Maroc quitte la Coupe du monde 2026 la tête haute.

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours héroïque, s’arrêtent aux portes des demi-finales après avoir une nouvelle fois démontré leur valeur sur la scène mondiale.

En demi-finale, la France affrontera le vainqueur du match opposant la Belgique à l’Espagne.