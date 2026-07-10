Alerte canicule: le gouvernement français déclenche le plan Orsec

Le plan Orsec « chaleurs extrêmes » sera déclenché pour la première fois, vendredi 10 juillet, sur l’ensemble des départements placés en vigilance rouge à la canicule, a annoncé le gouvernement français.

Ce tout nouveau dispositif a pour but de mobiliser la réponse en matière de sécurité civile face à de nouvelles canicules, avec une partie dédiée à l’identification des personnes isolées.

La vague de chaleur qui touche à nouveau la France depuis le 4 juillet devrait continuer au moins jusqu’à mardi, avec notamment « une nouvelle hausse des températures » attendue dimanche, d’après Météo-France.

Les feux d’artifice du 14-Juillet ont été déprogrammés dans plusieurs départements. Dans l’Hérault, ils sont interdits sur décision de la préfecture, qui a pris un arrêté face au risque d’incendie. Il en va de même pour la préfecture de Vendée, qui a interdit les feux d’artifices prévus.

Le bilan des incendies a été particulièrement dévastateur lors de la première semaine du mois avec 9 921 hectares brûlés.

Le plan ORSEC « chaleur extrême » est un dispositif de réponse des pouvoirs publics face aux épisodes de chaleur exceptionnelle. Il vise à coordonner l’action des services de l’État, des collectivités territoriales, des services de secours, des établissements de santé et des associations afin de protéger en priorité les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, les sans-abri et les travailleurs exposés.

Le dispositif prévoit également le renforcement de l’information du public, la mobilisation des capacités d’accueil dans les lieux rafraîchis ainsi que, si nécessaire, l’adaptation de certaines activités ou de services publics lorsque la vigilance météorologique atteint le niveau rouge.