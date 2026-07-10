Mondial 2026 (quart de finale) : « Nous avons tout donné, je suis fier des joueurs » (Ouahbi)

« Nous avons tout donné », a affirmé le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi après la défaite du Maroc face à la France en quarts de finale du Mondial 2026, affichant sa fierté envers les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours remarquable qui confirme les progrès constants du football marocain.

Saluant l’engagement et l’état d’esprit de ses joueurs, le technicien national a assuré, lors de la conférence de presse d’après-match, que cette défaite ne remet nullement en cause les ambitions des Lions de l’Atlas, tout en adressant ses félicitations à une équipe de France qu’il a qualifiée de « très grande sélection ».

Mohamed Ouahbi a, dans ce sens, estimé que ses joueurs avaient livré toutes leurs forces face à un adversaire de très haut niveau.

« On a tout donné. On a tout tenté. Nous voulions être plus performants avec le ballon, mais les Français nous ont exercé une pression très forte. Ils ont eu les meilleures occasions et ont été supérieurs dans les moments clés », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur national n’a cependant pas souhaité réduire le bilan du Maroc à cette seule rencontre, préférant retenir le chemin parcouru depuis son arrivée à la tête de la sélection.

« Je suis très fier de ce que nous avons réalisé. Je suis agréablement surpris par la vitesse avec laquelle les joueurs ont assimilé ma philosophie de jeu. Ils ont montré un état d’esprit exemplaire et une immense envie de progresser », a-t-il souligné.

Mohamed Ouahbi a appelé son groupe à tirer les enseignements de cette élimination afin de poursuivre sa progression.

« Il faut continuer à aller de l’avant, faire notre autocritique, relever la tête et revenir encore plus forts. Cette élimination ne freinera pas notre ambition. Nous voulons continuer à bâtir sur les acquis de ce Mondial et viser les plus hauts objectifs », a-t-il conclu.