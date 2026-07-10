Coupe du monde 2026 : le bilan des dix équipes africaines

Pour la première fois de son histoire, l’Afrique a aligné dix sélections à la Coupe du monde, un record lié à l’élargissement du tournoi à 48 équipes. Neuf d’entre elles ont atteint les seizièmes de finale, mais aucune n’a dépassé le stade des quarts, le Maroc étant le dernier survivant du tournoi.

Pour la première fois de son histoire, la Confédération africaine de football (CAF) a envoyé dix sélections à la phase finale d’une Coupe du monde, un record rendu possible par le passage du tournoi à 48 équipes. Neuf places qualificatives directes étaient réservées à l’Afrique, contre cinq lors de l’édition 2022 au Qatar, avec une dixième accessible via les barrages intercontinentaux.

Une qualification historique pour dix nations

Les neuf qualifiés directs, sortants de leurs groupes lors des éliminatoires, sont l’Égypte, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tunisie et le Ghana. La République démocratique du Congo a complété ce contingent en remportant son barrage intercontinental face à la Jamaïque (1-0 après prolongation), après avoir déjà éliminé le Nigeria aux tirs au but en finale des barrages africains. Il s’agit du premier Mondial de la RDC depuis 1974, sous le nom de Zaïre, mettant fin à 52 ans d’absence. Le Cap-Vert, de son côté, disputait la toute première Coupe du monde de son histoire.

Parmi ces dix équipes, cinq n’avaient jusque-là jamais réussi à passer la phase de groupes en Coupe du monde : l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et la RD Congo. Seul le Maroc, demi-finaliste historique en 2022 au Qatar, s’était jusqu’alors hissé au dernier carré d’un Mondial ; le Ghana et le Sénégal avaient atteint les quarts de finale par le passé, tandis que l’Algérie s’était limitée à un huitième de finale.

Une phase de groupes réussie : neuf qualifiés sur dix

Les sélections africaines ont globalement bien négocié le premier tour, profitant du format élargi. Dès la première journée, le Maroc a accroché le Brésil, tandis que le Cap-Vert résistait à l’Espagne (1-1), la RD Congo tenait tête au Portugal (1-1), et l’Égypte contenait la Belgique (0-0). Sur les dix équipes engagées, neuf ont validé leur billet pour les seizièmes de finale. Seule la Tunisie a échoué dès la phase de groupes, avec trois défaites en trois matches et un bilan de 12 buts encaissés pour seulement 2 marqués.

Parmi les qualifiés, cinq équipes ont terminé deuxièmes de leur groupe (Maroc, Afrique du Sud, Cap-Vert, Côte d’Ivoire et Égypte), tandis que les quatre autres (Sénégal, Ghana, RD Congo et Algérie) se sont qualifiées parmi les meilleurs troisièmes. Le Cap-Vert s’est particulièrement distingué en terminant deuxième de son groupe, devant l’Uruguay et l’Arabie saoudite, et derrière l’Espagne seulement, sans connaître la défaite lors de cette phase de poules.

Les seizièmes de finale, un tournant fatal pour la majorité

La phase à élimination directe s’est révélée beaucoup plus compliquée pour les représentants africains. Sur les neuf équipes qualifiées pour les seizièmes de finale, sept ont été éliminées à ce stade : l’Afrique du Sud a chuté face au Mexique, la RD Congo a été sortie par l’Angleterre, le Sénégal a été battu par la Belgique après une remontada des Diables Rouges, l’Algérie a été éliminée par la Suisse, le Ghana par la Colombie, et la Côte d’Ivoire a quitté la compétition après sa défaite contre la Norvège. Le Cap-Vert, de son côté, a résisté jusqu’aux prolongations face à l’Argentine avant de s’incliner, terminant ainsi une aventure inédite pour la nation insulaire.

Seuls le Maroc et l’Égypte, vainqueurs respectivement des Pays-Bas et de l’Australie, se sont hissés en huitièmes de finale, laissant l’Afrique avec deux représentants à ce stade du tournoi.

L’Égypte craque après avoir mené 2-0 face à l’Argentine

En huitièmes de finale, l’Égypte a vécu l’un des scénarios les plus frustrants de la compétition pour une sélection africaine. Menés par les champions du monde en titre argentins, les Pharaons ont pourtant ouvert le score par une tête croisée de Yasser Ibrahim, avant de porter le score à 2-0. Mais l’Argentine, portée par une passe décisive puis un but de Lionel Messi, a renversé la rencontre dans le temps additionnel grâce à une tête décisive d’Enzo Fernández, s’imposant finalement 3-2 sans même avoir besoin de la prolongation.

Le Maroc, de son côté, a validé sa qualification pour les quarts de finale en s’imposant face au Canada, devenant ainsi la première nation africaine de l’histoire à atteindre les quarts de finale lors de deux éditions consécutives de la Coupe du monde.

Le Maroc, dernier représentant africain, chute en quart de finale

En quart de finale, le Maroc s’est incliné 2-0 face à la France, sur des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mettant un terme au parcours de la dernière sélection africaine encore en lice dans ce Mondial 2026. Comme lors de toutes les éditions de la Coupe du monde à l’exception de celle de 2022, où le Maroc avait justement écrit l’histoire en atteignant les demi-finales, aucune équipe africaine n’est parvenue à dépasser le stade des quarts de finale cette année.

Un bilan à teinter : l’Afrique, troisième force du tournoi

Si le plafond de verre reste d’actualité pour le continent, plusieurs éléments viennent nuancer ce constat. Dans un Mondial marqué par une nouvelle démonstration européenne, les sélections africaines se sont installées comme la troisième force du tournoi, juste derrière les Sud-Américains portés par l’Argentine, devant un Brésil et une Colombie en retrait, et surtout devant des équipes asiatiques totalement absentes des huitièmes de finale.