Le président américain Donald Trump a menacé l’Iran de bombardements et de destruction en cas de tentative d’assassinat contre lui, affirmant que « 1.000 missiles sont verrouillés, armés et pointés » vers la République islamique.

Trump menace l’Iran de « décimer » le pays en cas de tentative d’assassinat contre sa personne

Le président américain Donald Trump a menacé l’Iran de bombardements et de destruction en cas de tentative d’assassinat contre sa personne, dans un message publié vendredi soir sur son réseau Truth Social.

Le message intégral de Donald Trump

« 1.000 missiles sont verrouillés, armés et pointés vers la République islamique d’Iran, et des milliers d’autres suivront immédiatement si le gouvernement iranien met sa menace à exécution — menace proférée dans de nombreuses régions du monde — d’assassiner, ou de tenter d’assassiner, le président en exercice des États-Unis d’Amérique, en l’occurrence, moi ! », a écrit Donald Trump. « Les ordres ont déjà été donnés, et l’armée américaine est prête, disposée et capable, pendant une période d’un an, renouvelable si nécessaire, de décimer complètement et de détruire toutes les régions de l’Iran — Gloire à Allah ! », a-t-il ajouté.

Des renseignements israéliens sur un projet d’assassinat

Cette mise en garde intervient après que le Wall Street Journal et d’autres médias américains ont rapporté cette semaine qu’Israël avait partagé avec les autorités américaines des renseignements faisant état d’un projet d’assassinat visant Donald Trump. Selon CNN, ces nouveaux renseignements israéliens décriraient un plan actif et très précis.

Des appels à la vengeance lors des funérailles de Khamenei

Le message de Donald Trump fait suite aux funérailles de l’ancien guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des frappes américano-israéliennes de fin février 2026. Selon Reuters, certains participants à ces funérailles, organisées cette semaine, ont scandé des appels à la mort de Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le nouveau guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, fils d’Ali Khamenei, avait pour sa part juré samedi de venger la mort de son père.

Une phrase déjà utilisée par Trump en avril

Le président américain avait déjà employé la formule « Gloire à Allah » dans un message de menace adressé à l’Iran en avril dernier.

Une menace survenant au lendemain d’un accord sur de nouvelles discussions

Selon Euronews, cette mise en garde intervient un jour après que Donald Trump a accepté la tenue de nouvelles discussions avec l’Iran. La veille, le président américain avait affirmé que Téhéran cherchait un règlement diplomatique après avoir subi d’importants revers militaires et économiques.