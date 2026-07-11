Ukraine : le sénateur américain Lindsey Graham veut sanctionner les pays qui achètent de l’énergie russe

Le sénateur américain Lindsey Graham entend faire adopter une loi sanctionnant les pays continuant d’importer des hydrocarbures et du charbon russes, considérant les entreprises acheteuses d’énergie russe comme des « parties prenantes de la guerre » en Ukraine.

Le sénateur américain Lindsey Graham veut faire adopter une loi sanctionnant les pays qui continuent d’importer des produits énergétiques russes, notamment des hydrocarbures et du charbon. « La loi que nous soumettrons au Congrès considérera les entreprises qui achètent de l’énergie russe comme des parties prenantes de la guerre, et elles seront soumises à des sanctions », a déclaré le sénateur républicain de Caroline du Sud.

Un texte porté depuis près de deux ans avec Richard Blumenthal

Ce projet de loi, baptisé « Sanctioning Russia Act », a été élaboré par Lindsey Graham avec le sénateur démocrate Richard Blumenthal, avec qui il travaille sur ce texte depuis près de deux ans. Le texte prévoit d’autoriser le président américain à imposer des droits de douane secondaires pouvant atteindre 500% sur les importations en provenance de pays continuant à financer la machine de guerre russe en achetant du pétrole et du gaz russes à bas prix. La législation compte actuellement 85 co-parrains au Sénat.

La Chine, l’Inde et la Turquie parmi les principaux clients de la Russie

La Chine, l’Inde et la Turquie figurent parmi les principaux clients de la Russie en matière d’hydrocarbures. Selon Lindsey Graham, ce texte viserait notamment cinq pays qui contournent les sanctions existantes pour obtenir du pétrole russe à bas coût en vue de le revendre.

Un accord récent avec la Maison Blanche

Le 10 juillet, Lindsey Graham a annoncé être parvenu à un accord avec la Maison Blanche sur la version du texte à soumettre au Congrès, ouvrant la voie à son adoption. Le sénateur, qui s’exprimait à Kyiv, a précisé travailler avec l’administration américaine, aux côtés de Richard Blumenthal et de la sénatrice Jeanne Shaheen, pour que le texte soit rédigé d’une manière acceptable pour l’administration Trump et bénéficie de son soutien.

Un texte présenté comme complémentaire aux droits de douane déjà décidés par Trump

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité de la décision du président américain Donald Trump d’annoncer la mise en place de droits de douane secondaires de 100% sur les pays achetant du pétrole et du gaz russes, en l’absence d’accord de paix dans un délai de 50 jours. Selon Lindsey Graham et Richard Blumenthal, l’objectif de cette pression économique n’est pas d’accumuler les sanctions, mais d’inciter le président russe Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations.