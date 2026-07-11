L’Alternative pour l’Allemagne (AfD), créditée d’une avance de près de 20 points dans les sondages en Saxe-Anhalt, a présenté samedi à Magdebourg son programme pour ses cent premiers jours, en vue des élections régionales du 6 septembre.

Saxe-Anhalt: l’extrême droite allemande à un pas de diriger un Land pour la première fois depuis 1945

L’extrême droite allemande pourrait diriger pour la première fois depuis 1945 un État régional en Allemagne. En Saxe-Anhalt, l’un des Länder les moins peuplés du pays avec 2,1 millions d’habitants, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti anti-immigration, pro-russe et pro-Trump, se voit déjà au pouvoir, forte de son avance de près de 20 points dans les sondages face aux conservateurs du chancelier Friedrich Merz. Le parti a présenté, samedi à Magdebourg, son programme pour ses cent premiers jours en cas de victoire au scrutin du 6 septembre.

« Tout est possible », selon le candidat de l’AfD

« Tout est possible », a déclaré le candidat de l’AfD, Ulrich Siegmund, 35 ans, devant une centaine de délégués réunis en congrès à Magdebourg. Il a détaillé dix premières mesures qu’il promet de mettre en œuvre dès son entrée en fonction, après les élections du 6 septembre.

Expulsions dès « la première minute »

Ulrich Siegmund veut expulser de Saxe-Anhalt les immigrés en situation irrégulière « dès la première minute » de son entrée en fonction. « Nous utiliserons toutes les marges de manœuvre, y compris le placement en rétention en vue d’expulsion, pour en renvoyer le plus grand nombre possible », a-t-il déclaré, annonçant la mise en place d’un groupe de travail associant la région et les communes. Il souhaite également obliger les demandeurs d’asile à réaliser des travaux d’intérêt général, sous peine de leur couper les aides dont ils bénéficient.

Un modèle familial « traditionnel » mis en avant

Le candidat de l’AfD s’affiche par ailleurs comme un défenseur de la famille traditionnelle, qu’il définit comme composée d’« un homme, une femme et des enfants issus de ce couple ». Pour promouvoir ce modèle, il promet d’interdire l’affichage officiel du drapeau arc-en-ciel, symbole des personnes LGBT+, dans les écoles, tout en veillant à ce que le drapeau national flotte tous les jours d’école dans les établissements publics.

Des programmes d’histoire dans le viseur, à plus long terme

À plus long terme, Ulrich Siegmund souhaite également modifier les programmes d’histoire enseignés dans les écoles, qu’il juge trop centrés sur la culpabilité de l’Allemagne nazie. En Allemagne, l’éducation relève de la compétence des États régionaux, ce qui autorise une certaine souplesse dans la conception des programmes. Toutefois, si les manuels ou supports pédagogiques s’avéraient trop marqués idéologiquement, voire contraires au droit, M. Siegmund pourrait se heurter à des procédures juridiques.

Orthographe « traditionnelle » et fin de l’écriture inclusive

L’AfD veut également « veiller au respect de l’orthographe traditionnelle par les administrations » et à ce qu’elles n’utilisent « aucune forme particulière d’écriture inclusive ».

Une aide au permis de conduire pour retenir les jeunes ruraux

Enfin, pour « empêcher le départ des jeunes des régions rurales », l’AfD s’engage à offrir une subvention de 1.500 euros destinée à financer le permis de conduire des apprentis.