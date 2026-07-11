Allemagne : Jürgen Klopp trouve un accord de principe pour devenir sélectionneur de la Mannschaft

Jürgen Klopp a trouvé un accord de principe avec la Fédération allemande de football (DFB) pour devenir le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, qu’il dirigera à l’Euro 2028 et à la Coupe du monde 2030, en remplacement de Julian Nagelsmann.

ürgen Klopp a trouvé un accord de principe avec la Fédération allemande de football (DFB) pour devenir le nouveau sélectionneur de la Mannschaft. L’ancien entraîneur de Liverpool doit succéder à Julian Nagelsmann, qui a démissionné après l’élimination surprise de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battue aux tirs au but par le Paraguay (1-1, 3-4 t.a.b.). Il s’agit de la première fois de son histoire que la sélection allemande était éliminée aux tirs au but lors d’un tournoi majeur, un fait qui a rendu la position de Nagelsmann intenable.

Un accord confirmé par Klopp lui-même

Interrogé sur Magenta TV, où il officiait comme consultant pendant le Mondial, Jürgen Klopp a confirmé avoir été approché par la DFB : « Oui, je peux confirmer ces discussions. Les événements se sont accélérés : Julian [Nagelsmann] a démissionné et la DFB cherche un successeur. Dans ce cadre, ils m’ont approché. » Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Klopp a accepté l’offre de la fédération et s’apprête à signer un contrat de longue durée.

Un contrat de quatre ans, jusqu’au Mondial 2030

Selon le quotidien allemand Bild, Jürgen Klopp devrait signer un contrat de quatre ans, courant jusqu’à la Coupe du monde 2030, avec pour premier grand objectif l’Euro 2028, organisé au Royaume-Uni. Son salaire dépasserait légèrement celui de son prédécesseur, se situant un peu au-dessus de sept millions d’euros par an.

Une indemnité à négocier avec Red Bull

Quelques détails restent encore à régler avec le groupe Red Bull, où Jürgen Klopp occupe actuellement le poste de directeur du football mondial depuis son départ de Liverpool à l’issue de la saison 2023-2024. Selon Bild, la DFB devrait verser, pour la première fois de son histoire, une indemnité de transfert pour recruter un sélectionneur encore sous contrat. Le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, devait se rendre aux États-Unis cette semaine pour participer aux discussions, sans qu’une signature ne soit toutefois attendue sur place. L’accord ne devrait être officialisé qu’une fois les différentes parties rentrées d’Amérique. Du côté de Red Bull, la recherche d’un successeur à Jürgen Klopp à la tête de la division football mondiale a déjà débuté.

Une première apparition attendue en août

La première apparition publique de Jürgen Klopp en tant que sélectionneur de l’Allemagne est attendue lors de la Supercoupe d’Allemagne, le 22 août à Dortmund, où le Borussia Dortmund, vice-champion d’Allemagne, affrontera le Bayern Munich, auteur du doublé championnat-coupe.

Une nomination porteuse d’attentes

Cette arrivée suscite un enthousiasme certain outre-Rhin, tant le palmarès et le charisme du technicien de 59 ans en font, aux yeux des observateurs allemands, un profil idoine pour relancer une sélection en perte de vitesse. Les observateurs s’intéressent notamment à la possibilité pour Klopp de travailler étroitement avec l’international allemand Florian Wirtz, sociétaire de Liverpool, un tandem jugé potentiellement décisif pour redynamiser l’équipe nationale.