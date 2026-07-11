L’influent député démocrate américain Ro Khanna a dit avoir été bloqué par des colons israéliens armés lors d’une visite en Cisjordanie occupée mercredi, dénonçant le soutien apporté par l’armée israélienne aux colons lors de cet accrochage, une version contestée par Tsahal.

Le député américain Ro Khanna dit avoir été bloqué par des colons israéliens en Cisjordanie

L’influent député américain Ro Khanna, un démocrate, a dit samedi avoir été bloqué par des colons israéliens lors d’une visite en Cisjordanie occupée, dénonçant le soutien de l’armée israélienne aux colons lors de cet accrochage.

Le récit du député sur X

« Des colons israéliens, avec en main des fusils M4 fabriqués aux États-Unis, m’ont arrêté, moi et d’autres Américains, lors de ma visite en Palestine », a écrit l’élu de Californie sur X. « Quand l’armée israélienne est arrivée, ils se sont rangés du côté des colons et ont poursuivi notre arrestation », a-t-il ajouté, estimant qu’« ils ont fait une grave erreur ».

Un incident survenu près de Khirbet Zanuta

Selon un article du New York Times partagé par le député, ces faits se sont déroulés mercredi près de la localité de Khirbet Zanuta, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Selon le récit de l’élu, corroboré par un photographe du quotidien présent sur place, une voiture avec des hommes armés a soudainement bloqué sa route. Les occupants s’en sont ensuite verbalement pris à lui et ont tapé dans les pneus de son véhicule.

Quand deux véhicules de l’armée israélienne sont arrivés, les soldats ont sympathisé avec les colons et ont eux-mêmes bloqué la route, a raconté le député au New York Times. C’est seulement après des appels à l’ambassade américaine et aux autorités israéliennes que Ro Khanna et son entourage ont pu reprendre leur chemin, ajoute le quotidien.

L’armée israélienne conteste cette version

Dans un communiqué à l’AFP, l’armée israélienne a affirmé que ses soldats « n’ont pas pris part au blocage de la route ». Les militaires arrivés sur place ont, assure-t-elle, « rapidement dispersé les civils israéliens » qui « bloquaient illégalement des véhicules de citoyens étrangers et de journalistes », puis ont « rouvert la route bloquée ».

Un incident qui s’inscrit dans un contexte politique plus large

Cet incident, survenu lors d’un déplacement de trois jours du député, intervient au moment où une partie croissante de la gauche américaine se tourne vers la défense de la cause palestinienne et critique la position pro-israélienne de Washington, premier allié d’Israël.

Une hausse des violences des colons documentée par l’ONU

Depuis la guerre à Gaza, les Nations unies font état d’une forte augmentation des violences attribuées à des colons en Cisjordanie. Dans le même temps, des ministres israéliens continuent d’appeler à l’annexion de tout ou partie du territoire.