Maroc : le quart de finale vécu comme une déception, signe d’un changement de mentalité

Les Lions de l’Atlas atterrissent ce dimanche 12 juillet à 1h du matin à l’aéroport de Rabat-Salé, en provenance de Boston, sans dispositif de parade. Ce retour discret illustre une évolution profonde du rapport du Maroc à ses performances footballistiques : le quart de finale, motif de fierté pour d’autres nations, se vit désormais comme une déception au pays des Lions de l’Atlas.

L’équipe nationale marocaine de football atterrit ce dimanche 12 juillet à 1h du matin à l’aéroport de Rabat-Salé, en provenance de Boston, au terme de sa participation à la Coupe du monde 2026. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé ce retour samedi, sans dispositif de parade ni cérémonie d’accueil officielle prévue à ce stade.

Un horaire qui en dit long

L’heure choisie pour cet atterrissage n’est pas neutre. Programmé en pleine nuit, ce retour limite mécaniquement les rassemblements populaires massifs et acte l’absence de tout cortège officiel dans les rues des grandes villes du Royaume. Certains supporters se rendront très probablement à l’aéroport pour accueillir la délégation et suivre son arrivée, mais rien n’indique que les scènes de liesse observées après le parcours historique de 2022 — où le Maroc avait atteint les demi-finales du Mondial au Qatar, une première pour une nation africaine et arabe — se reproduisent dans les mêmes proportions.

Un paradoxe qui traduit une exigence nouvelle

Il faut néanmoins souligner un aspect fondamentalement positif dans ce contraste : la mentalité marocaine a nettement évolué. De nombreux pays célèbrent une qualification pour les seizièmes ou les huitièmes de finale comme un aboutissement en soi. Au Maroc, l’élimination en quart de finale est aujourd’hui vécue comme un presque échec — un sentiment qui, en soi, révèle à quel point les standards fixés par les Lions de l’Atlas ont grimpé.

De l’exceptionnel au routinier

Pour la plupart des nations, se qualifier pour la Coupe du monde est un motif de célébration nationale. Lorsque le Maroc a validé sa qualification pour l’édition 2026, en septembre 2025, aucun rassemblement massif ni liesse collective n’a eu lieu. Le pays n’était pas indifférent : il avait simplement fini par considérer cette qualification comme acquise. Après avoir atteint les demi-finales au Qatar en 2022, les Lions de l’Atlas sont devenus un porte-étendard inattendu du football africain et arabe. La qualification pour une Coupe du monde, longtemps perçue comme exceptionnelle, a été recalibrée en simple routine.

Un statut confirmé mais des attentes déçues

Le Maroc a une nouvelle fois confirmé sa place parmi l’élite mondiale du football en 2026, devenant la première nation africaine de l’histoire à atteindre les quarts de finale lors de deux éditions consécutives de la Coupe du monde, et la seule équipe africaine et arabe présente à ce stade de cette édition à 48 équipes. Mais l’élimination face à la France (2-0) en quart de finale, jeudi à Boston, a été accueillie avec une déception palpable dans la presse et chez les observateurs marocains — un signe supplémentaire que l’ambition collective a définitivement dépassé le seuil de la simple participation. Rendez-vous lors de la Coupe du Monde 2030, à laquelle le Maroc est déjà qualifié en tant que pays hôte.