Le sénateur américain Lindsey Graham, allié de longue date du président Donald Trump, est mort samedi soir à l’âge de 71 ans des suites d’une maladie « brève et soudaine », selon un communiqué de son bureau.

Le sénateur américain Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud, est mort samedi soir à l’âge de 71 ans. « Le samedi 11 juillet au soir, le sénateur américain Lindsey Graham est décédé des suites d’une maladie brève et soudaine », a annoncé son bureau dans un communiqué, sans fournir davantage de précisions. « La famille du sénateur Graham apprécie les prières en cette période et demande le respect de son intimité durant cette épreuve extrêmement difficile », poursuit le texte.

Des secours appelés pour un arrêt cardiaque

Selon des enregistrements radio de la police obtenus par la chaîne NBC News, les services d’urgence sont intervenus samedi soir au domicile de Lindsey Graham, sur Capitol Hill, à la suite d’un appel signalant un « arrêt cardiaque ». Des photographies de la scène montrent des secouristes transportant une personne sur civière jusqu’à une ambulance. Un proche collaborateur du sénateur a indiqué à NBC News qu’aucun signe de malaise n’avait été observé chez l’élu avant sa mort. Il devait notamment apparaître dimanche matin sur le plateau de l’émission « Meet the Press » de NBC, où il s’était rendu 63 fois au cours de sa carrière.

Un déplacement à Kyiv la veille de sa mort

Lindsey Graham revenait tout juste d’un déplacement à Kyiv, où il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi 10 juillet. Le président ukrainien lui a rendu hommage, saluant un « véritable défenseur de la liberté » avec lequel il était « en dialogue constant », précisant que le sénateur travaillait ces dernières semaines sur des initiatives visant à renforcer les sanctions contre la Russie afin de rapprocher la paix.

Cette visite s’inscrivait dans la continuité du travail législatif mené ces derniers jours par le sénateur. Atlasinfo rapportait ainsi hier que le sénateur américain Lindsey Graham entend faire adopter une loi sanctionnant les pays continuant d’importer des hydrocarbures et du charbon russes, considérant les entreprises acheteuses d’énergie russe comme des « parties prenantes de la guerre » en Ukraine.

Des hommages internationaux nombreux

Le président américain Donald Trump a salué la mémoire de son allié, le qualifiant sur Truth Social de « véritable patriote américain » et de l’un des plus grands sénateurs qu’il ait connus. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a décrit Lindsey Graham comme un défenseur puissant de l’Alliance atlantique, activement engagé pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également rendu hommage au sénateur, le qualifiant de « grand ami d’Israël » et affirmant qu’Israël avait « perdu l’un de ses plus grands amis ». Le président israélien Isaac Herzog et le ministre de la Défense Israel Katz ont salué à leur tour un allié constant du partenariat israélo-américain, rappelant ses multiples visites en Israël après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Une longue carrière au Sénat

Élu au Sénat en 2002 après avoir siégé à la Chambre des représentants, Lindsey Graham, ancien avocat de l’armée de l’air, a défendu pendant plus de trois décennies une politique d’interventionnisme militaire américain robuste. Il présidait actuellement la commission du Budget du Sénat. Il briguait un nouveau mandat cette année. Conformément à la loi de Caroline du Sud, le gouverneur républicain Henry McMaster nommera un remplaçant temporaire, qui siégera jusqu’en janvier.