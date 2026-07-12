Le Sénégal limoge Pape Thiaw et tout son staff technique

La Fédération sénégalaise de football a limogé le sélectionneur Pape Thiaw et son staff technique après l’élimination du pays en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique.

Le Sénégal a limogé son sélectionneur Pape Thiaw et l’ensemble de son staff technique après l’élimination du pays de la Coupe du monde 2026, a annoncé la Fédération sénégalaise de football. Le comité exécutif de la fédération a décidé de mettre fin aux fonctions de Pape Thiaw à l’issue d’une évaluation du parcours de l’équipe, sortie en seizièmes de finale par la Belgique. Dans un communiqué, la fédération a indiqué que cette décision a été prise dans l’intérêt du football sénégalais, alors que le pays entame la préparation du prochain cycle de compétitions et cherche à reconstruire son équipe nationale.

Une élimination dès les seizièmes de finale

Le parcours sénégalais au Mondial 2026 s’est arrêté au stade des seizièmes de finale, où les Lions de la Teranga ont été battus par la Belgique. Cette élimination précoce, pour une nation qui figurait parmi les prétendants africains à un parcours plus avancé, a précipité la remise en cause du bilan de Pape Thiaw à la tête de la sélection.

L’ombre persistante de la finale de la CAN 2025

Cette décision intervient six mois après l’épisode le plus controversé du mandat de Pape Thiaw : la finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier à Rabat face au Maroc. Alors que le score était de 0-0 en prolongation, Pape Thiaw avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain après qu’un penalty eut été accordé au Maroc dans le temps additionnel, provoquant une interruption de match d’une quinzaine de minutes. Sous l’impulsion du capitaine Sadio Mané, les joueurs sénégalais avaient finalement repris la rencontre, avant que Pape Gueye n’inscrive l’unique but du match, offrant sur le terrain une victoire 1-0 au Sénégal.

La commission de discipline de la CAF avait dans un premier temps sanctionné Pape Thiaw d’une suspension de cinq matches et d’une amende de 100.000 dollars, sans toucher au résultat sportif. Deux mois plus tard, la commission d’appel de la CAF avait toutefois retiré le titre au Sénégal, invoquant l’article 82 du règlement de la CAN sur l’abandon de terrain, et attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, par un score de forfait de 3-0. La Fédération sénégalaise avait dénoncé une « décision inique » et annoncé un recours devant le Tribunal arbitral du sport.

Un mandat marqué par deux échecs consécutifs

L’épisode de la finale de la CAN, resté une plaie ouverte dans les relations footballistiques entre le Maroc et le Sénégal, aura donc pesé sur la suite du mandat de Pape Thiaw, définitivement clos par l’élimination précoce du Sénégal au Mondial 2026. La Fédération sénégalaise de football a précisé engager dès à présent la reconstruction de son équipe nationale, sans communiquer à ce stade de calendrier pour la nomination d’un nouveau sélectionneur.