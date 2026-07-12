Israël : la coalition fixe les élections au 27 octobre 2026, un mandat complet inédit depuis 1988

La coalition au pouvoir en Israël a fixé les élections législatives au 27 octobre 2026, date initialement prévue, permettant à la 25e Knesset de devenir la première depuis 1988 à achever un mandat complet de quatre ans, dans un contexte de compétition serrée entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien chef d’état-major Gadi Eizenkot.

La coalition au pouvoir en Israël a annoncé que les élections législatives de 2026 se tiendront le 27 octobre, à la date initialement prévue. Cette annonce fait suite à un long différend au sein de la coalition sur la fixation du calendrier électoral et représente une réussite politique majeure pour cette dernière : la 25e Knesset achèvera un mandat complet malgré les crises nationales, diplomatiques et politiques qui l’ont accompagnée. Il s’agit de la première fois depuis 1988 que la Knesset complète l’intégralité de son mandat, année où le premier gouvernement d’union nationale, dirigé conjointement par Shimon Peres et Yitzhak Shamir, était en fonction. Des discussions en cours au sein de la commission de la Knesset indiquent que le Parlement doit se dissoudre cette semaine, la date du scrutin restant inchangée par rapport à celle fixée peu après les précédentes élections de 2022.

Netanyahu, en poste depuis 2009 avec interruption, brigue un nouveau mandat

Benjamin Netanyahu, Premier ministre et chef du Likoud, se présente pour un nouveau mandat après des années marquées par la guerre à Gaza, le conflit avec l’Iran et de profondes divisions internes en Israël. Plusieurs sondages récents le placent en position de faiblesse inédite face à un adversaire inattendu.

Gadi Eizenkot, l’ancien chef d’état-major devenu rival principal

L’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne Gadi Eizenkot, qui a fondé son parti Yashar (« Droit ») en septembre 2025 après avoir décliné les propositions de Naftali Bennett et Yaïr Lapid de rejoindre leurs formations respectives, s’est imposé ces dernières semaines comme le principal concurrent de Netanyahu. Plusieurs sondages publiés début juillet, dont ceux des chaînes Kan et Channel 13, placent Yashar à égalité ou légèrement devant le Likoud, une première depuis la création du parti. Interrogés sur la personne la plus apte à diriger le pays, davantage de sondés désignent désormais Eizenkot que Netanyahu.

Bennett et Lapid unis au sein du parti « Ensemble »

Les anciens Premiers ministres Naftali Bennett et Yaïr Lapid ont fusionné leurs formations respectives fin avril au sein d’un nouveau parti baptisé « Behayad » (Ensemble), reproduisant l’alliance qui les avait portés au pouvoir en 2021. Cette union, entre un nationaliste issu de la droite et un centriste libéral, arrive troisième dans la plupart des sondages, avec une quinzaine de sièges projetés, derrière le Likoud et Yashar.

Un paysage politique fragmenté à droite comme à gauche

Le camp pro-Netanyahu s’appuie également sur les partis ultra-orthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah, ainsi que sur les partis d’extrême droite Force juive, dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, et Sionisme religieux, dirigé par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, ce dernier étant régulièrement projeté sous le seuil électoral de 3,25% dans les sondages récents. Dans l’opposition, le parti Yisrael Beytenou d’Avigdor Liberman et le parti de gauche Les Démocrates, dirigé par l’ancien général Yaïr Golan, complètent le paysage, aux côtés des partis arabes, crédités d’une dizaine de sièges combinés.

Un bloc anti-Netanyahu proche de la majorité

Plusieurs sondages publiés ces dernières semaines placent le bloc des partis opposés à Netanyahu proche, voire au-dessus, du seuil des 61 sièges nécessaires pour former un gouvernement, sans qu’aucune coalition alternative ne soit à ce stade formellement constituée entre Yashar, Ensemble et les autres formations d’opposition.