Deuil national de quatre jours au Qatar suite au décès de feu l’Emir Cheikh Hamad

Le Cabinet de l’Emir du Qatar a annoncé un deuil national de quatre jours dans tout le pays, à compter de ce dimanche, durant lequel les drapeaux seront mis en berne, suite au décès de feu l’Émir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, père de l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Le Cabinet de l’Emir du Qatar a indiqué que les funérailles auront lieu dimanche, après la prière du Maghreb, à la mosquée Imam Muhammad Ben Abdul Wahhab de Doha, suivies de l’inhumation du défunt au cimetière de Lusail.

Le Cabinet de L’Emir du Qatar avait précédemment annoncé dimanche matin, le décès de feu l’Emir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, à l’âge de 74 ans.