Une trentaine de soldats maliens ont été tués et une soixantaine d’autres blessés lors d’affrontements avec des groupes armés terroristes entre le 4 et le 9 juillet, dans le cadre des combats pour le contrôle de la ville d’Anéfis, dans le nord du Mali, a annoncé le chef d’État-major général de l’armée malienne.

Mali : une trentaine de soldats tués lors d’affrontements dans le nord du pays

Une trentaine de soldats maliens ont été tués et une soixantaine d’autres blessés lors des affrontements ayant opposé, entre le 4 et le 9 juillet, les forces armées maliennes à des groupes armés terroristes dans le cadre des combats pour le contrôle de la ville d’Anéfis, dans le nord du pays, a fait savoir le chef d’État-major général de l’armée malienne, le général de division Jean Élysée Dao.

Un bilan lourd annoncé à la télévision nationale

« Je déplore la perte d’une trentaine de martyrs. Nous comptons également une soixantaine de blessés, dont des cas graves », a indiqué le général Jean Élysée Dao, qui s’exprimait à la télévision nationale au sujet de l’évolution de la situation sécuritaire.

Une centaine de terroristes neutralisés selon l’armée

Dans un communiqué publié jeudi, l’armée malienne avait également annoncé avoir neutralisé une centaine de terroristes lors d’opérations menées récemment dans les zones d’Anéfis et de Tabrichat, dans le nord du pays. Ces opérations visaient des groupes terroristes affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) et au Front de libération de l’Azawad (FLA), a précisé l’État-major général, relevant que ces opérations ont donné lieu à 13 frappes aériennes et permis de détruire plusieurs véhicules de combat, en plus de la neutralisation d’une centaine de terroristes.

Une crise sécuritaire persistante depuis 2012

Le Mali est confronté depuis 2012 à une crise sécuritaire persistante alimentée par les activités de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation dite État islamique, ainsi que par des revendications indépendantistes dans le nord du pays.