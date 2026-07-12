Un incendie a ravagé un bar du quartier de Chatuchak, à Bangkok, dans la nuit de dimanche à lundi, faisant au moins 27 morts et 63 blessés, dont 22 dans un état critique, a annoncé le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul.

Thaïlande : au moins 27 morts et 63 blessés dans l’incendie d’un bar à Bangkok

Un incendie dans un bar de Bangkok, la capitale thaïlandaise, a fait au moins 27 morts dimanche soir, a annoncé le Premier ministre Anutin Charnvirakul. « Vingt-sept corps ont été sortis, des corps sans vie. Certains [blessés] ont été transportés à l’hôpital », a-t-il déclaré à la télévision depuis les lieux du drame.

Un bar populaire du quartier de Chatuchak

L’incendie s’est déclaré aux alentours de minuit dans l’établissement Rong Beer Na Lat Phrao, un bar-restaurant très fréquenté du quartier de Chatuchak, dans le nord de la capitale thaïlandaise. Des images diffusées par les premiers secours montrent d’importantes flammes s’échappant de l’entrée principale de l’établissement, accompagnées d’un épais panache de fumée noire, alors que des clients tentaient de fuir les lieux.

Un bilan de 63 blessés, dont 22 en état critique

Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a précisé que 22 des 63 blessés recensés se trouvaient dans un état critique. Les pompiers ont mis environ 35 minutes pour maîtriser l’incendie.

Un disjoncteur en cause, une explosion entendue

Les musiciens présents dans l’établissement ont évoqué « de la fumée s’échappant d’un disjoncteur près de la scène, puis une coupure de courant et une explosion », a poursuivi le chef du gouvernement. « La fumée a rapidement envahi les lieux », a-t-il souligné, citant les premiers témoignages des survivants.

La plupart des victimes retrouvées près des toilettes

« La plupart des victimes ont couru vers le fond, vers des toilettes sans issue. C’était peut-être dû à la panique car il y avait du feu et de la fumée », a raconté M. Anutin, précisant que de nombreuses victimes ont été retrouvées à cet endroit, à l’arrière de l’établissement.

Un précédent lourd en Thaïlande

La police thaïlandaise a affirmé sur les réseaux sociaux, vers 2h00 du matin lundi (19h00 GMT dimanche), que l’incendie avait été maîtrisé. Les autorités ont établi un périmètre de sécurité devant l’établissement. La cause exacte de l’incendie reste à ce stade à déterminer. La Thaïlande a déjà connu par le passé des drames similaires : en 2022, un incendie dans un pub musical de l’est du pays avait fait 14 morts, tandis que 66 personnes avaient péri et plus de 200 autres avaient été blessées lors de l’incendie de la discothèque Santika à Bangkok, survenu dans la nuit du réveillon du Nouvel An 2009.