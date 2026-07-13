FRMF : conférence de bilan du Mondial et réunion du Comité directeur cette semaine

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) tient deux rendez-vous majeurs cette semaine. Mardi 14 juillet à 17h00, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi tiendra une conférence de presse pour dresser le bilan de la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026. Jeudi 16 juillet à 13h00, le Comité directeur de la FRMF se réunira pour examiner plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.

A la UneSport
Par Omar Bendouro

Ouahbi attendu pour un bilan du Mondial

Mohamed Ouahbi tiendra une conférence de presse mardi 14 juillet à 17h00 pour dresser le bilan de la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national s’exprimera après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la compétition, face à la France, à Boston.

Le Comité directeur réuni jeudi

Le Comité directeur de la FRMF se réunira jeudi 16 juillet à 13h00 pour examiner plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. L’instance exécutive de la fédération, présidée par Fouzi Lekjaa, tient traditionnellement ce type de réunion pour statuer sur les dossiers sportifs et administratifs en cours.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite