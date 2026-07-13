La Fédération royale marocaine de football (FRMF) tient deux rendez-vous majeurs cette semaine. Mardi 14 juillet à 17h00, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi tiendra une conférence de presse pour dresser le bilan de la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026. Jeudi 16 juillet à 13h00, le Comité directeur de la FRMF se réunira pour examiner plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.

FRMF : conférence de bilan du Mondial et réunion du Comité directeur cette semaine

Ouahbi attendu pour un bilan du Mondial

Mohamed Ouahbi tiendra une conférence de presse mardi 14 juillet à 17h00 pour dresser le bilan de la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national s’exprimera après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la compétition, face à la France, à Boston.

Le Comité directeur réuni jeudi

Le Comité directeur de la FRMF se réunira jeudi 16 juillet à 13h00 pour examiner plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. L’instance exécutive de la fédération, présidée par Fouzi Lekjaa, tient traditionnellement ce type de réunion pour statuer sur les dossiers sportifs et administratifs en cours.