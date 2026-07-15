Merz « confiant » de pouvoir empêcher l’AfD de remporter des majorités régionales en septembre

Friedrich Merz se dit confiant de pouvoir empêcher l’AfD de remporter des majorités régionales aux élections de septembre, malgré des sondages qui la donnent largement en tête dans plusieurs Länder de l’Est.

Merz « confiant » face à la menace AfD

Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est dit mercredi « confiant » de pouvoir empêcher le parti d’extrême droite AfD, principale force d’opposition, de remporter des majorités lors d’élections régionales dans l’Est en septembre, un test d’envergure pour son gouvernement impopulaire.

« Je suis et reste confiant que nous parviendrons dans les trois Länder, surtout en Saxe-Anhalt et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, à empêcher qu’il y ait une majorité de l’AfD », a déclaré le dirigeant conservateur lors d’une conférence de presse estivale. « Je ferai en Allemagne tout ce qui est en mon pouvoir pour l’empêcher », a-t-il ajouté, affirmant rester « optimiste jusqu’au soir de l’élection ». « Ce que nous faisons aujourd’hui détermine le destin de nos enfants et de nos petits-enfants », a-t-il insisté.

L’AfD largement en tête des sondages

Avec plus de 40% des intentions de vote en Saxe-Anhalt, l’Alternative pour l’Allemagne devance de près de 20 points les conservateurs du chancelier Friedrich Merz et se projette déjà à la tête de sa première région. Ce parti prorusse et anti-migrants est aussi premier des sondages en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, avec environ 35% des voix, et est au coude-à-coude à Berlin avec quatre autres partis.

Une « situation politique différente » dans l’Est

La « situation politique » des partis dans l’Est est « un peu différente des autres régions allemandes », a déclaré Friedrich Merz, en référence à la popularité de l’extrême droite dans l’ex-RDA. Il a affirmé vouloir se rendre cet été dans ces deux Länder pour « y faire campagne » et « essayer de convaincre » les électeurs que sa coalition est « sur la bonne voie ».

Non invité par sa propre section locale

Plusieurs médias ont récemment affirmé que la branche locale de son parti, la CDU, en Saxe-Anhalt avait choisi de ne pas l’inviter à son congrès en raison de son impopularité. Selon une enquête publiée mardi pour les chaînes RTL et ntv, 85% des Allemands se disent insatisfaits de son travail.

Un bilan jugé « positif » par le chancelier

Le chancelier en poste depuis plus d’un an a lui jugé « positif » le bilan de sa coalition avec les sociaux-démocrates. Il a dit mercredi voir dans les mauvais sondages un « stimulant pour poursuivre le travail et bien le faire ». Son gouvernement est pressé d’accélérer les réformes structurelles, dans un pays lesté par une croissance atone depuis plusieurs années et une démographie vieillissante.

« Le gouvernement fédéral a trouvé son rythme, malgré certaines critiques. Nous avons tenu nos promesses et nous avons pris la mesure de l’ampleur des tâches qui nous attendent », a-t-il assuré. Il a cependant refusé de s’avancer sur les « conséquences personnelles » qu’il tirerait de victoires électorales de l’AfD à l’automne.