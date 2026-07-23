La Chine étend son régime d’importation en franchise de droits à 63 pays

La Chine a porté à 63 le nombre de pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits de douane à son marché, une nouvelle étape de sa stratégie d’ouverture commerciale, a annoncé mercredi l’Administration générale des douanes.

Les autorités douanières vont poursuivre, sur la période 2026-2030, leurs efforts pour diversifier les débouchés commerciaux et promouvoir une ouverture de haut niveau de l’économie chinoise, a souligné la directrice de l’institution, Sun Meijun, lors d’une conférence de presse.

Cette extension intervient deux mois après l’entrée en vigueur d’un régime tarifaire préférentiel couvrant les 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Beijing, une mesure destinée à faciliter l’accès de leurs exportations au marché chinois.

Pour accompagner cette politique, les douanes chinoises ont renforcé les dispositifs de facilitation des échanges, notamment à travers une gestion des risques plus ciblée, l’intégration des procédures d’accès au marché et l’élargissement des « corridors verts » dédiés aux produits agricoles et alimentaires.

Selon les données présentées par l’Administration générale des douanes, le commerce entre la Chine et l’Afrique a progressé de 19,6 % au premier semestre de 2026 en glissement annuel, illustrant l’accélération des échanges dans le cadre de cette ouverture tarifaire.

À l’horizon 2030, Beijing entend accélérer la mise en œuvre de ses engagements en matière d’ouverture du marché et d’accords commerciaux de haut niveau, tout en approfondissant l’harmonisation des procédures douanières, des contrôles sanitaires et phytosanitaires ainsi que des règles d’origine, afin de fluidifier davantage les échanges internationaux.