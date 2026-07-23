Les Etats-Unis lancent une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires iraniennes

Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé avoir lancé mercredi une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran.

« Les forces américaines ont lancé de nouvelles frappes contre des cibles militaires iraniennes, sur ordre du commandant en chef. Cette mission se poursuivra afin de réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux transitant dans les eaux régionales », a écrit le Centcom sur X

Mardi, le président américain Donald Trump a affirmé que les opérations militaires contre l’Iran étaient loin d’être terminées, alors que les forces US ont bombardé, pour la dixième nuit consécutive, des infrastructures iraniennes.

Selon M. Trump, même si Washington mettait fin à sa campagne militaire dès à présent, Téhéran mettrait « 20 à 25 ans » à reconstituer ses capacités.

« Si nous partions maintenant, cela prendrait à l’Iran 20, 25 ans pour reconstruire. Mais nous n’en avons pas fini du tout », a-t-il insisté.

Le 10 juillet, le président américain avait annoncé que les Etats-Unis avaient accepté de continuer les pourparlers avec l’Iran pour mettre un terme à la guerre, tout en maintenant que le cessez-le-feu décrété depuis avril était bel et bien « terminé ».