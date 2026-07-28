Mohammed VI, un règne du sens

Le 30 juillet 1999, un roi de trente-cinq ans recevait l’allégeance à Rabat, une semaine après la mort de son père. Vingt-sept ans plus tard, le Maroc célèbre la Fête du Trône, et l’exercice du bilan reprend ses droits : un port devenu le premier de Méditerranée pour le trafic de conteneurs, une ligne à grande vitesse, des chantiers structurants qui se comptent en milliards de dirhams… Tout cela est exact. Tout cela passe pourtant à côté de l’essentiel.

Car ce que ce règne a construit de plus durable ne se photographie pas. Le roi Mohammed VI a gouverné le sens avant de bâtir des infrastructures. Gouverner le sens, c’est décider en dernier ressort de ce que les mots, les textes et les appartenances veulent dire. La clé de cette singularité porte un nom ancien : la Commanderie des croyants. Cette institution qui fait du roi le garant de l’interprétation légitime. Là où tant d’États ont abandonné le terrain religieux aux entrepreneurs de colère ou cru le neutraliser en le privatisant, le Maroc en a fait une fonction de souveraineté. Ce choix n’était écrit nulle part. Il fut une décision de règne — et il éclaire jusqu’à l’époque qui s’ouvre, celle des machines à produire du discours.

On l’a vu après les attentats de Casablanca, le 16 mai 2003, qui firent trente-trois victimes en une soirée. La réponse marocaine ne s’est pas limitée à la sécurité, même si la fermeté fut immédiate. Deux semaines après les attaques, le roi fixait le cap dans un discours à la nation.Dans les années qui suivirent, une doctrine prit forme, que Rabat nomma la sécurité spirituelle. Le champ religieux fut restructuré en profondeur : réorganisation du Conseil supérieur des oulémas, encadrement de la fatwa, refonte de la formation des imams — et, innovation remarquée, celle des morchidates, ces prédicatrices formées par l’État. L’Institut Mohammed VI de Rabat accueille aujourd’hui des centaines d’imams venus du Mali, du Tchad, de Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal, de Gambie et de Guinée. Le Royaume n’a pas seulement protégé son territoire, il a repris la main sur ce que les textes veulent dire et il en partage la méthode.

La même logique traverse les grandes réformes intérieures. Le code de la famille, annoncé par le roi devant le Parlement dès l’automne 2003 et adopté en 2004 au terme d’un débat de société de plusieurs années, n’a pas été énoncé comme une concession à un modèle extérieur. Il a été formulé dans la langue du droit musulman, par un Commandeur des croyants arbitrant entre ses oulémas et sa société. C’est ce qui l’a enraciné là où tant de réformes, ailleurs, sont restées lettre morte. L’Instance Équité et Réconciliation, créée la même année pour solder les années de plomb, a fait autre chose qu’indemniser des victimes : elle a dit le passé, publiquement, dans un exercice que peu de pays ont osé. Dire le passé est encore une opération de sens.

La Constitution de 2011 a prolongé ce travail d’écriture de soi. Son préambule inscrit dans le texte fondamental une unité « forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie », nourrie de « ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ». L’amazighe y devient langue officielle aux côtés de l’arabe. La régionalisation avancée, principe d’organisation du Royaume. Un pays qui écrit ce qu’il est, dans sa pluralité assumée, n’a pas besoin qu’on le lui dicte.

C’est aussi à cette lumière qu’il faut lire la séquence diplomatique qui vient de s’écrire. La résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité sans aucune voix contre, consacre le plan d’autonomie marocain comme la base du règlement du différend du Sahara — dix-huit ans après que Rabat l’eut déposé sur la table des Nations unies. Rien n’est clos : les négociations restent devant. Mais l’essentiel a changé de camp. Pendant cinquante ans, la bataille a porté sur les mots : décolonisation ou parachèvement de l’intégrité territoriale, référendum ou autonomie. Le Maroc a gagné le jour où le vocabulaire du Conseil de sécurité est devenu le sien. Les diplomaties qui durent sont celles qui imposent leur grammaire, et une grammaire ne s’impose ni par la force ni par la seule patience : elle s’impose quand elle décrit le réel mieux que celle d’en face.

Même chose sur le continent. Le retour dans l’Union africaine en 2017, après trente-trois ans d’absence, ne fut pas qu’un retour de capitaux — le Maroc est devenu le deuxième investisseur africain du continent — mais un retour de récit : celui d’une profondeur africaine assumée, adossée à des liens spirituels séculaires que la formation des cadres religieux vient prolonger. L’Afrique n’est pas, pour Rabat, un marché, elle est une appartenance.

Reste l’épreuve qui vient. L’intelligence artificielle est une industrie du sens. Des machines qui produisent du discours, de l’interprétation, de la définition, à une échelle jamais vue, dans des langues et selon des références décidées ailleurs. Les nations sans architecture propre recevront leurs récits comme elles reçoivent leurs semi-conducteurs — de l’extérieur, au prix fixé par d’autres. La doctrine ne dispense pas des capacités : calcul, données, modèles restent à bâtir ou à négocier. Mais les outils se rattrapent plus vite que les doctrines ne s’inventent. Or un État qui fait, depuis vingt-sept ans, de l’interprétation une affaire de souveraineté n’aborde pas cette ère en terrain inconnu. Ce qui fut construit pour le champ religieux — former, encadrer, qualifier, plutôt que subir ou interdire — dessine une méthode pour le champ cognitif tout entier.

Le trentième anniversaire de ce règne se célébrera dans un monde saturé de discours produits par des machines. Le Maroc y parviendra avec une avance que les bilans chiffrés ne mesurent pas. Il a appris, avant beaucoup, que la souveraineté commence par le sens.